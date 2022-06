Sécheresse en Isère : le réseau autoroutier AREA alerte plus tôt que d'habitude sur les risques d'incendie

"C'est beaucoup plus tôt que les années, on a à peu près un mois d'avance" estime le directeur du réseau d'autoroutes AREA Alexandre Claude. Dès cette mi-juin, il alerte sur le risque de départ de feu le long du réseau routier, y compris en Isère, à cause de la sécheresse.

Les mégots, premier risque d'incendie sur les bords des routes

"On a une végétation qui est très sèche, avec une très faible pluie pendant l'hiver, du coup on se retrouve avec le moindre mégot qui peut faire un incendie sur le bord de la route" et s'étendre ensuite sur plusieurs hectares. Le message est donc on ne peut plus clair : si vous fumez au volant, "ne jetez surtout pas le mégot par la fenêtre, c'est le premier risque d'incendie que nous pouvons avoir sur les réseaux autoroutiers."

à lire aussi La sécheresse gagne en Isère

"Malheureusement, on a beau faire des campagnes de préventions chaque année, même si ça s'améliore, chaque année on retrouve des mégots sur le bord de la route" alerte Alexandre Claude. En plus des campagnes de prévention, AREA tente de limiter les risques au maximum en fauchant les abords des autoroutes"pour limiter la hauteur de la végétation et donc le risque incendie."

En plus de ces opérations d'entretien, il invite les usagers des autoroutes à s'arrêter sur une aire pour jeter leur mégot ou pour fumer. D'autant qu'en période de forte chaleur comme en ce moment, "on ne peut que conseiller de s'arrêter et d'aller dans les zones qui sont fraîches ou à l'ombre sur nos aires."