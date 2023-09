Sécheresse : le Territoire de Belfort passe en alerte renforcée

À cause du manque de précipitations et de fortes chaleurs qui persistent, le niveau des nappes phréatiques et des cours d'eau est bas, dans le Territoire de Belfort. En conséquence, la préfecture a décidé le passage en alerte renforcée sécheresse.

Le niveau de la Savoureuse est particulièrement surveillé par les autorités © Radio France - Corentin Debuire Le Territoire de Belfort passe en alerte sécheresse renforcée, à partir de ce jeudi 7 septembre 2023. Les nappes phréatiques et les cours d'eau sont à un niveau bas pour la saison. C'est la conséquence de trop faibles précipitations, notamment cet hiver, et de fortes chaleurs qui durent cet été, comme depuis la fin du mois d'août. ⓘ Publicité Un temps chaud et sec est attendu jusqu'en milieu de semaine ce qui n'aidera pas les nappes phréatiques à se recharger. Des prévisions qui ont motivé la décision de la préfecture de déclencher l'alerte renforcée, juste en dessous du niveau de crise. Des restrictions renforcées Cette mesure implique un certain nombre de restrictions. Les principales sont les suivantes : Interdiction d'arroser les pelouses, massifs fleuris et espaces verts. La mesure vaut également pour les terrains de sport, sauf par un système de récupération de l'eau de pluie. Interdiction d'arroser son potager entre 8 et 20 heures Interdiction pour les particuliers de laver son véhicule Interdiction de remplissage des spas et piscines privées, sauf remise à niveau Les entreprises devront également appliquer une réduction de 20 % à leur consommation d'eau. Les agriculteurs sont eux aussi soumis à des restrictions horaires pour l'irrigation. Les golfs doivent réduire leur consommation d'eau de 60 %, notamment en cessant d'arroser les autres zones que les greens et les départs. Les terrains de sport ne peuvent pas non plus être arrosés de 8 à 20 heures. S'agissant du respect des mesures, les contrôles de police ne seront pas multipliés mais un appel collectif à la responsabilité est passé par le préfet du Territoire de Belfort Raphaël Sodini. En passant en alerte renforcée, le Territoire de Belfort rejoint la Haute-Saône qui a déclenché la sienne en juillet. Le Doubs est en alerte, le niveau en dessous. La situation est difficile mais elle n'est pas inédite : le Territoire de Belfort était en état de crise en septembre 2018 et septembre 2022 .