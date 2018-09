Loire, France

Cela fait trois mois que les agriculteurs souffrent de la sécheresse dans la Loire, trois mois que le département est en alerte avec des restrictions d'eau pour les habitants. Le long des routes, les champs sont gris voire marrons. Les premiers qui en pâtissent ce sont les élevages de notre département. D'après la Confédération Paysanne de la Loire, le nord du département est la zone la plus touchée, où il n'y a jamais eu aussi peu de pluie en septembre.

Au nord de Roanne, près de Mably, à Saint-Forgeux-Lespinasse, l'éleveur Alexandre Coudour est inquiet pour ses 120 Charolaises. D'habitude, elles mangent de l'herbe dans les champs mais cette année, elles se nourrissent de foin. Alexandre Coudour est le vice-président de la section viande de la FDSEA dans la Loire : "On donne nourrit les vaches depuis début août et on va le faire jusqu'en avril. On a commencé à piocher dans les réserves d'hiver."

Alexandre Coudour avec ses Charolaises qui subissent la sécheresse à Saint-Forgeux-Lespinasse © Radio France - Marion Aquilina

L'éleveur a compté. Tout ce fourrage pour son exploitation à Saint-Forgeux-Lespinasse lui coûte 9.000€ par mois. À cela s'ajoutent les frais de paille. Alexandre Coudour explique que les agriculteurs ont du mal à garder le moral : "On passe les trois quarts de la journée à regarder si les vaches ont de l'eau, si elles ont à manger. _Financièrement, on se demande comment on va y arriver, comment on va faire_. C'est usant de travailler pour quelque chose sans savoir comment ça va se finir."

Alexandre Coudour a l'impression que l'État ne réagit pas face à la détresse des agriculteurs qui subissent la sécheresse. La Confédération Paysanne de la Loire ajoute que les céréaliers ont commencé à chercher des solutions : "Faut-il encore faire du blé ou faut-il préférer l'orge ? Faut-il encore privilégier le maïs ?" Par ailleurs, en ce moment le sujet des retenues collinaires serait aussi au cœur des discussions des agriculteurs.