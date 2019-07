Sécheresse : les lâchers d'eau commencent depuis les barrages d'Occitanie

Alors que des arrêtés de restriction d'eau ont été pris dans une soixantaine de départements souffrant de la sécheresse, des lâchers d'eau ont commencé depuis les barrages de notre territoire pour alimenter les différents cours d'eau dont le niveau ne cesse de baisser.

Il y en a eu récemment, par exemple, depuis le barrage de Montbel, créé en 1985.

Ce lac artificiel ariégeois de 570 hectares est destiné à irriguer l'Aude, l'Ariège et la Haute-Garonne et ce sont ces trois départements qui le gèrent.

Entre le 25 juin et le 15 juillet, on a lâché 6 millions de mètres cubes sur les 60 millions disponibles. On est dans un rythme équivalent à la canicule de 2003 - Sébastien Vincini, représentant de la Haute-Garonne au sein de l’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du Barrage de Montbel