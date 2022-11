Sécheresse : les restrictions liées à l'usage de l'eau potable levées en Haute-Vienne

À compter de ce mardi 29 novembre, les restrictions liées à l'usage de l'eau potable sont levées en Haute-Vienne. Elles étaient en place depuis le mois de juillet. "Les effets de la sécheresse s'estompent lentement en Haute-Vienne" estime la préfète de Limoges dans un communiqué. Elle précise que la situation reste fragile : "Tous les usagers de l'eau sont appelés à faire preuve de civisme et d'écoresponsabilité".

Certaines mesures restent en place pour les cours d'eau. Le département reste en vigilance. Il est donc interdit sur l'ensemble du territoire : "la manœuvre des vannes des deuils et barrages ; le remplissage et la vidange des plans d'eau". Des restrictions ne concernent pas les retenues et barrages hydroélectriques EDF précise la préfecture.