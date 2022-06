Sécheresse : les Toulousains pas prêts de lâcher leurs habitudes à la station de lavage auto

Alors que le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Lot ont commencé à mettre en place des mesures de restriction d'eau à l'égard des agriculteurs, des collectivités et des particuliers, le lavage des véhicules fait partie des activités soumises à limitations. En théorie, et beaucoup l'ignorent, la règlementation (inscrite dans le règlement sanitaire départemental) interdit déjà de laver sa voiture dans la rue ou même chez soi sur une voie privée, rapport au déversement d’eaux usées sur la voie publique. Restent donc les stations de lavage, souvent fréquentées par des habitués qui ont fait du nettoyage de leur voiture un passage obligé et régulier.

Un automobiliste sur cinq lave sa voiture une fois par mois

Une fois toutes les trois/quatre semaines voire une fois par semaine, ils le disent tous en chœur dans plusieurs stations de Toulouse et Fenouillet, quand ce n'est pas le pollen ou les moustiques, c'est la pollution, ou l'activité du week-end qui salit leur voiture et nécessite un coup de jet à haute pression ou un passage sous les rouleaux. Ils ne le savent pas mais il faut comptez 50 à 60 litres d'eau pour le premier, entre 100 et 350 litres pour la seconde méthode. Et aucun ne rechigne à le dire, très franchement ils ne se sont jamais posé la question de la consommation d'eau, y compris en période estivale.

En 2017, l'IFOP a réalisé une étude sur ces habitudes de consommation pour la société spécialisée Kleen, on y apprend 18% des automobilistes lavent leur voiture au moins une fois par mois et 34% le lavent une fois tous les deux à trois mois. 1% des foyers avouent ne jamais laver leur véhicule.

Des solutions alternatives plus respectueuses de l'environnement

Les centres de lavage auto sont tenus de recycler leurs eaux usées, chargées en huiles et en hydrocarbures. Mais elles finissent pas être rejetées dans le milieu naturel via le réseau pluvial, à Toulouse dans la Garonne.

À Saint-Alban au nord de Toulouse, Claude Paris a créé Cocoon Auto en 2018. Se définissant comme un centre d'esthétique automobile écologique et solidaire et axé au départ sur la clientèle de particuliers, ses collaborateurs se déplacent désormais sur les parkings d'entreprise pour nettoyer les voitures de société, sans eau. Mais sur le site de Saint-Alban, un rouleau et plusieurs jets à haute pression sont utilisés par les employés. "On a un bassin de phyto-épuration avec des drains, les bactéries dégradent les matières et on retrouve une eau potable à la sortie. On récupère l'eau de pluie, on la stocke et on la réutilise, en circuit fermé", explique Claude Paris qui affirme que les autres centres traitent l'eau usée pour la réutiliser sans qu'elle soit potable.

Chez Cocoon Auto à Saint-Alban, l'eau est entièrement recyclée, en circuit fermé. © Radio France - Bénédicte Dupont

Le nettoyage à sec est enfin à l'évidence la solution la moins gourmande en eau. À Montauban, Vulcanet cartonne depuis 2006, plus particulièrement auprès des propriétaires de voitures de collection et de belles cylindrées, avec une solution sous forme de lingette qui emprisonne tout type de saleté. Cela reste un déchet, mais Erick Bernisson, le patron, a au moins la satisfaction de ne pas utiliser d'eau, lui qui connait bien le milieu du "car wash". "La règlementation est ainsi faite qu'on va mesurer le taux de polluants au litre d'eau. En jetant beaucoup d'eau, on peut jeter beaucoup de polluant. Plus on dilue, plus c'est accepté. Les grandes chaînes de lavage auto ont donc tout intérêt à utiliser le plus d'eau possible", détaille t-il.

En France, le marché du lavage auto est dominé par Wash, la filiale de Total Energies, qui détient quelque 1.100 stations autonomes, devant le célèbre Elephant Bleu (470 stations).