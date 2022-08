Côte d'Or: avec la sécheresse et le manque d'eau, doit-on arrêter de trop se laver ?

Que faire face à la pénurie d'eau qu'envisagent déjà les spécialistes ? A France Bleu Bourgogne, on a décidé d'interroger médecins et Dijonnais pour savoir s'ils étaient prêts à baisser leur consommation en eau... et pourquoi pas réduire radicalement leur nombre de douche.

La situation est plus que préoccupante en France. Matignon annonçait il y a quelques jours une sécheresse historique dans le pays. Entre le niveau des rivières à la baisse, les restrictions en eau en vigueur dans l'ensemble des communes du département et la crainte à terme de manquer, l'heure est à la réflexion sur notre consommation d'eau.

Certains exploitants, lieux de loisirs réfléchissent déjà à cela. Mais que peut-on faire nous aussi à notre échelle ? A France Bleu Bourgogne, on a cherché encore et encore, la meilleure solution pour économiser l'eau dans notre quotidien. Ne pas faire couler l'eau pendant qu'on se lave les dents... ça c'est bon. Mettre en cycle éco la machine à laver lorsqu'elle tourne....ça on est bon... Réduire les douches...ça....oui mais oui pourquoi pas arrêter de se laver chaque jour ?

Un sacrifice qui n'est pas du goût de tous. "Je ne suis pas prêt à tout pour la planète. C'est quand même important de se laver, pour nous et pour les autres. Et puis tout dépend de où on travaille. Peut-être que ceux qui travaille dans les bureaux peuvent limiter les douches mais en travaillant à l'extérieur avec cette chaleur, ce n'est pas possible", peut-on entendre des Dijonnais interrogés.

Attention aux mycoses

Pas facile de franchir le pas, ça on l'a bien compris. Alors pour voir si le sacrifice en vaut la chandelle, on est allé prendre un avis médical auprès du docteur Martin Ambroise, urgentiste au CHU de Dijon. Et le professionnel n'a pas été franchement emballé par l'idée. "C'est vrai que suivant le savon avec lequel vous vous lavez, vous vous enlevez la couche de sébum et qui est un film protecteur de votre peau. Mais ne plus vous douchez, déjà ce n'est pas très agréable pour soi. Avec la transpiration, cela peut macérer un peu ou faire des mycoses notamment si comme dans mon cas on a un peu de surpoids. Mais on est pas dans la jungle, vous ne prenez aucun risque pour votre santé de vous doucher tous les deux trois jours en faisant des toilettes de chat ou gant."

Bon si ça reste encore difficile de ne plus vous doucher du tout, pensez tout de même a réduire votre temps sous l'eau... Pas plus de 4 minutes selon les experts.