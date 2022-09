Sécheresse : nos sapins de Noël produits en Haute-Saône seront beaux et nombreux pour cette fin d'année

Les fruits, les légumes, les céréales... bon nombre de cultures ont subi de plein fouet ces mois de sécheresse en Franche-Comté. On pouvait s'imaginer alors que nos sapins, destinés à trôner dans notre salon pour les fêtes de fin d'année avaient eux aussi pris un coup dans les branches. Et bien figurez-vous qu'ils sont bien plus robustes qu'on pouvait l'imaginer.

Pour nous confirmer cela, on a bien-sûr cherché et fait appel à un de nos experts: Laurent Rivet, producteur de sapins depuis 1984 à Vantoux-et-Longevelle, en Haute-Saône. En décembre, "il y aura tous les sapins que l'on veut, des petits, des moyens, des grands" précise le professionnel. "Ils sont robustes et puis on est sur des terres humides car les terres sont drainées et souffrent donc moins de la sécheresse", ajoute-t-il.

Laurent Rivet est producteur de sapins depuis 1984 en Haute-Saône. © Radio France - Virginie Vandeville

Des sapins magnifiques

Résultat, les épicéas sont "magnifiques", mais un peu plus petits que les années passées. Une conséquence directe de la sécheresse. Mais ça ne les rend que plus beaux précise Laurent Rivet. "En général, ils font une deuxième pousse au mois d'août, ce qui les déforment un peu. Là il n'y en a pas eu."

Sur ces 34 hectares de sapins, Laurent Rivet reconnaît tout de même une perte de 30 %. "C'est plus que les années passées. En temps normal, c'est 2-3%". Des pertes qui ne déstabilisent pas sa production 2022 car il s'agit là des derniers plantés. Il faut attendre environ 7 ans avant de couper un sapin. "On va devoir en planter 2 000". Mais pas de quoi perturber le professionnel.

Une hausse de 10 %

Si la production sera là, il faudra faire aussi face aux hausses des prix. Entre le coût de transports, les coûts énergétiques, Laurent Rivet qui fournit principalement des communes et des écoles, augmentera de 10 % ses prix pour faire face.