Sécheresse : premières mesures de restriction de l'usage de l'eau en Seine-Maritime

Il n'a pas plus assez l'hiver dernier dans le département. Conséquence, la préfecture a publié un arrêté ce mardi, il place trois zones en vigilance et une en alerte. Dans ce secteur, autour d'Yvetot, des mesures de restriction sont mises en place. Le détail dans cet article.

C'est le premier arrêté de restriction de l'usage de l'eau de cette année 2019. Il a été pris ce mardi matin par la préfecture de Seine-Maritime, et part d'un constat alarmant : "Les nappes phréatiques se rechargent essentiellement sur une période allant de septembre à mars, or, sur cette période, le déficit pluviométrique est de l'ordre de -21 % à Rouen, - 27% à Dieppe et - 36 % au Havre à fin avril".

Un déficit de pluie de 21 à 36 %

Ce déficit de pluie s'est logiquement répercuté sur le niveau des nappes et des cours d'eau. "Ils sont sensiblement plus faibles qu'en 2018. Il faut donc inciter les usagers de l'eau à une gestion économe de la ressource", estiment les autorités, après la tenue d'un comité de suivi sécheresse.

Sur le département, une zone a été placée en alerte, celle autour de quatre cours d'eau : l'Austreberthe, la Fontenelle, la Rançon et la Saint Gertrude. Et pour cette zone, des mesures suivantes sont imposées par la préfecture :

Interdiction des consommations d'eau non indispensables à la santé , comme le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures (sauf dans les stations professionnelles) et les fontaines publiques en circuit ouvert

, comme le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures (sauf dans les stations professionnelles) et les fontaines publiques en circuit ouvert Le lavage des rues, l'arrosage des espaces verts et terrains de sports ne sont autorisés qu'en journée

Les entreprises doivent réduire leur consommation d'eau de 10 %

Les usages agricoles sans techniques économes en eau sont à privilégier entre 20h et 10h.

La zone d'alerte est la numéro 6, les zones de vigilance, les 3,5 et 7 - Préfecture de Seine-Maritime

Le secteur concerné par ces restrictions va de Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine au sud, Yvetot et Pavilly au nord et jusqu'à Duclair à l'est.

Une zone en alerte, trois autres en vigilance

Par ailleurs, trois zones sont placées en vigilance, il s'agit des secteurs situés autour des cours d'eau suivants (Saâne, Vienne, Scie, Varenne, Arques, Cailly, Robec, Aubette, Commerce) mais aussi autour d'Etretat, Yport et l'embouchure de la Seine)