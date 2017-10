Sécheresse record dans le Gard : certains éleveurs vont devoir acheter du foin et vendre des bêtes

Toujours aucune pluie en pays gardois. La sécheresse continue de sévir dans les terres et cela touche particulièrement les éleveurs qui ne peuvent plus faire manger leur bêtes avec leurs herbes.

Luc Ancellin est un éleveur angoissé. Il ne voit toujours pas venir de pluie et pourtant la situation est plus que catastrophique. Le champ de 18 hectares dans lequel il fait manger ses 350 brebis est sec et ne pourra pas être utilisé. Luc attaque donc ses réserves de foin pour l'hiver.

Dans notre jargon on dit c'est comme du tabac, c'est une plante qui est brisée, on ne pourra pas faire manger ça".

Luc peut tenir tout l'hiver ce n'est pas ça le problème, c'est qu'il craint une mauvaise année 2018 sans récoltes.

Je suis très inquiet pour l'an prochain car cet hiver on va manger nos stocks de foins mais comme on a pas pu semer cet automne on n'aura pas de récoltes en 2018".

L'éleveur demande l'aide de l'Etat pour pouvoir vivre.

Aujourd'hui c'est un peu un appel au secours, il faut qu'on nous aide qu'on baisse nos charges ou qu'on nous aide au niveau de l'achat du foin".

L'éleveur l'affirme, s'il n'y a pas d'aide il devra vendre une partie de ses bêtes pour pouvoir survivre.