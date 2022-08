Sécheresse : un collectif s'en prend aux golfs près de Toulouse

Accusés de gaspiller l'eau avec leurs systèmes d'arrosage des pelouses et des greens, les golfs sont dans le collimateur d'un collectif lié à Extinction Rebellion. Des militants ont saboté deux golfs toulousains dans la nuit du 10 au 11 août.

Ils ont l'habitude des opérations coup de poing, ce sont eux qui préviennent les journalistes pour les revendiquer. Dans la nuit du 10 au 11 août, des militants écologistes ont pénétré dans les golfs des Sept-Deniers à Toulouse et Vieille-Toulouse (Haute-Garonne). lls ont bouché certains trous avec du ciment et abîmé les pelouses. Une façon de s'opposer aux dérogations d'irrigation dont profiteraient les golfs en France.

à lire aussi Sécheresse : l'arrosage des terrains de golf fait polémique

Un golf consomme-t-il en eau l'équivalent de 5.000 personnes ?

Le golf de Vieille-Toulouse, périphérie très cossue au sud de la ville rose, confirme ce 11 août cette information, ainsi que le siège de la fédération aux Sept-Deniers où se trouve le golf de Garonne, non loin du stade Ernest-Wallon. Mais les deux responsables ne veulent pas faire de commentaires sinon préciser que les structures déposeront plainte.

Le collectif "Kikikou" est constitué de membres de plusieurs associations de défenseurs de l'environnement comme Action Non Violente COP21 et Extinction Rebellion. L'arrosage des terrains de golf est autorisé par dérogation, malgré la sécheresse. Le collectif avance un chiffre datant de 2002 et portant sur une centaine de golfs, évoquant une consommation d'eau équivalente à celle d'une ville de 500.000 habitants (soit 5.000 habitants pour un seul golf). Les militants s'appuient pour ce chiffre sur une estimation réalisée par le Sénat.

Des chiffres exagérés selon les professionnels

La fédération de golf dénonce un débat tronqué ces derniers jours autour de la consommation en eau des golfs. "Seulement 1 à 2% de la surface totale d'un golf est arrosée" affirme la fédération, qui regrette les propos "irresponsables" de certains maires sur le sujet, référence notamment au maire écologiste de Grenoble Eric Piolle, qui dénonçait les dérogations accordées aux golfs pour continuer à arroser leurs greens.

L'un des responsables des golfs dégradés à Toulouse regrette lui aussi les chiffres avancés par les militants écologistes, en affirmant avoir réduit de 80% sa consommation d'eau cette année. Signe selon lui que les golfs ne sont pas privilégiés face à la sécheresse : ses terrains sont presque totalement jaunes, exceptés les greens, affirme-t-il.

Il existe un peu plus de 200 golfs en France.