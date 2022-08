Sécheresse : un dispositif pour rehausser la Vire près de Saint-Lô

La France connaît son été le plus chaud. Plus d'une centaine de communes n'ont plus d'eau potable en ce moment dans le pays, a indiqué ce vendredi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu lors d'un déplacement dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et la Manche n'est pas étrangère à cette situation : elle fait partie des 66 départements placés en situation de crise. Les tensions sur la distribution en eau sont de plus en plus élevées, notamment dans le Saint-Lois et le bassin de la Vire.

Vendredi matin, une opération a été menée au niveau du point de captage de la commune de Baudre. L'objectif est de rehausser le niveau du fleuve pour garantir l'approvisionnement en eau potable de l'agglomération saint-loise. Une opération dite de batardage, à l'aide d'une grue. Une vingtaine de sacs chacun remplis de 800 kilos de sable et de gravats sont disposés au fond du cour d'eau. "Ce n'est pas une retenue, mais un barrage temporaire pour pouvoir continuer de pomper. Sur le secteur de Saint-Lô, Saint-Lô agglo a uniquement des prises d'eau en surface : on ne prend pas dans la nappe", souligne Jean-Luc Lerouxel, vice-président en charge du cycle de l'eau à Saint-Lô agglo.

Appel au civisme

L'eau est captée à Baudre, puis envoyée au centre de traitement de Fumichon puis au château d'eau des Ronchettes. Dans ce secteur de Baudre, la Vire n'atteint qu'un mètre de hauteur en ce début août. Le débit est également très faible : 0,4 à 0,5 mètres cubes par seconde, contre 1,5 à 1,6 lors d'une année classique à la même époque (et même 2,8 à l'été 2021, particulièrement pluvieux). A titre de comparaison, ce débit était de 0,25 mètres cubes par seconde lors de la grande sécheresse de 1976.

Le dispositif doit rester en place jusqu'à ce que la Vire retrouve son niveau habituel. En attendant, le secrétaire général de la préfecture de la Manche Laurent Simplicien appelle les habitants au civisme."On ne nous annonce pas de précipitations sous quinze jours. Et même si on en a, il faudra que ça dure un peu. On a vraiment besoin que les gens se responsabilisent pour maintenir une consommation normale et des conditions pas trop dégradées", confie-t-il.

Le point de captage de Baudre permet d'alimenter en eau 23.000 habitants de l'agglomération saint-loise.

