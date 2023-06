Sécheresse : un forage salvateur pour 3.400 habitants des Pyrénées-Orientales

La situation s'améliore à Boulternère, St-Michel-de-Llotes, Corbère et Corbères-les-Cabannes. Ces quatre communes des Pyrénées-Orientales et leurs 3.400 habitants dépendent du même forage. Un forage qui, avec la sécheresse de cette année, avait fini par se tarir. Boulternère a même été privée d'eau potable plusieurs semaines, il a fallu distribuer de l'eau en bouteilles. Face à l'urgence de la situation, les collectivités et l'Etat (à titre exceptionnel) ont donc accéléré le processus pour financer le chantier d'un nouveau forage. 18m de profondeur, dans la même nappe, mais mieux positionné.

Ne pas dépendre d'une seule source

Urgence dans l'urgence, pour l'instant les communes sont alimentées en eau potable grâce à un forage agricole, sur lequel les mairies payent une sorte de loyer. Ce nouveau forage devrait être opérationnel à la rentrée, en septembre, une fois la qualité de l'eau validée par l'ARS (Agence régionale de santé), les analyses sont en cours. Des appels d'offre doivent aussi encore être lancés.

Au forage, l'eau qui sort est claire, "très fraîche aussi, 13 degrés" se félicite le gérant de Roussillon Forage, Olivier Brantus, aux manettes du chantier. Cette eau qui jaillit du tuyau soulage surtout grandement les quatre édiles, sous pression depuis de longs mois. "Sur une nappe comme celle-ci, plus vous avez des prélèvements répartis, moins vous en descendez le niveau, expose Laurent Mir, hydrogéologue mandaté sur le dossier. Ce sera plus confortable de réduire ce prélèvement de 80m3/h nécessaire en moyenne, à 40m3/h et de prendre 40 sur l'autre."

53 kilomètres de canalisations, vétustes

L'autre forage, qui, une fois la nappe un peu plus remplie, sera de nouveau utilisable, en solution de secours. Mais lors d'une visite de contrôle, le préfet a lourdement insisté sur d'autres travaux à réaliser, sur les canalisations. Près de 53 km de tuyaux, vétustes, et parcourus de fuites. Le président du SIAEP (Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable des quatre communes), Jean-Pierre Saury, affirme que c'est en cours : "Nous avons déjà traité les plus grosses fuites. A Bouleternère par exemple, l'une d'elles faisait perdre 10m3 d'eau par heure, c'est énorme. Nous en avons donc déjà réparé une dizaine". Avant de préciser : "Il reste encore du boulot, nous n'en avons pas fait la moitié". Ces travaux vont se poursuivre sur ces deux prochaines années. Rien qu'en enlevant les plus grosses fuites, cela a permis de réduire le pompage quotidien de 12 à 8h par jour.

Là aussi, se posait la question du financement. Là aussi, l'Etat va exceptionnellement apporter une aide pour permettre aux travaux de se faire le plus vite possible (ainsi que les collectivités). Avec un réseau comme neuf et un forage, le territoire ne devrait plus rencontrer de difficultés.