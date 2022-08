Sécheresse : une partie de la Bastille de nouveau interdite au public

La ville de Grenoble a pris un nouvel arrêté pour interdire l'accès d'une partie du site de la Bastille dès ce mardi, à cause du risque d'incendie. Seule la montée Saint-Laurent reste totalement ouverte mais la route et les autres sentiers sont fermés.

La Bastille en partie fermée à cause du risque d'incendie

La Bastille de nouveau interdite en partie aux promeneurs et aux touristes, comme la semaine précédente. La ville de Grenoble publie ce mardi un nouvel arrêté pour fermer la plupart des accès au site, à cause d'un risque élevé d'incendie, à partir de ce mardi et jusqu'à au moins ce vendredi 26 août.

Tous les sentiers sont fermés, sauf la montée Saint-Laurent, celle juste en face du pont Saint-Laurent. Les sentiers grenoblois qui mènent au Mont Jalla et au Mont Rachais n'ouvrent que le matin, de 5h à midi.

Pour ceux qui voulaient monter en voiture, la route est également fermée, sauf pour les ayant-droits, c'est-à-dire les riverains, les restaurants, les professionnels et les services publics.

Le Fort de la Bastille, les activités et animations, le bivouac restent ouverts. En revanche, la via ferrata est fermée.

La mairie prévoit de faire le point sur la situation en fin de semaine et rappelle qu'il est interdit de fumer, de faire des feux ou des barbecues sur l'ensemble du site.