Sécheresse : une quinzaine de bassins de retenue d'eau sélectionnés par la Chambre d'agriculture des PO

Un bassin de retenue d'eau - Henri Got Ce lundi c'est le coup d'envoi de la concertation régionale sur l'eau. Elle doit permettre l'adoption, dès l'année prochaine, d'un plan d'action régional pour la gestion durable de l'eau en Occitanie. Car l'eau il en manque cruellement dans la région mais aussi le département des Pyrénées-Orientales. Et la Chambre d'agriculture des PO a d'ores et déjà commencé à se pencher sur le sujet. ⓘ Publicité Des bassins de retenue d'eau Depuis 2019, des techniciens, scientifiques et agriculteurs travaillent sur divers projets dont notamment la mise en place de bassins retenues d'eau :"Il existe différents outils pour faire face au manque d'eau, dont les aménagements. Parmi ces aménagements il y a ceux de stockage." Ces aménagements prendraient tout simplement la forme de bassins, allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes d'eau, selon le lieu d'installation. Pour le moment deux secteurs retiennent l'attention de la Chambre d'agriculture comme l'explique la présidente Fabienne Bonet : "il y a le secteur près du Tech car il n'y a pas de barrage. Il y aussi le secteur des Aspres__. Ce sont les deux secteurs qui sont notre priorité." l'objectif de ces bassins c'est de prélever l'eau dans les périodes où les cours d'eau n'en peuvent plus" - Henri Got, hydrogéologue. Aujourd'hui 15 bassins de stockage sont viables selon la Chambre de l'agriculture. Des bassins à ne pas confondre avec les bassines des Deux-Sèvres dont on entend beaucoup parler en ce moment. Dans les PO, ces bassins seraient raccordés aux cours d'eau, notamment Le Tech, via des canaux d'irrigation pré-existants. S'adapter au changement climatique Henri Got est hydrogéologue, il travaille sur ces études depuis trois ans : "l'objectif de ces bassins c'est de prélever l'eau dans les périodes où les cours d'eau n'en peuvent plus ou lorsque l'eau ne peut pas s'infiltrer car il y en a trop." Surtout ces bassins de stockage permettront de répondre à un nouvel enjeu imposé par le changement climatique selon Henri Got : "il y aura une diminution légère de la quantité d'eau qui tombe sur une année mais globalement ce qui va changer c'est la façon dont l'eau tombera. Elle ne tombera pas régulièrement ou dans les périodes classiques comme l'automne et quand elle tombera ce sera en très grande quantité. Il faudra alors la récupérer à ce moment-là."