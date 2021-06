Second tour des départementales : retrouvez les binômes élus dans les 25 cantons de Dordogne

Les Périgourdins étaient appelés à voter pour le second tour des élections départementales et régionales ce dimanche 20 juin. En Dordogne, l'abstention a atteint les 58,59% des inscrits. France Bleu Périgord fait le point sur les résultats canton par canton.

Il n'y aura pas eu de sursaut démocratique pour ce second tour des élections départementales : l'abstention, certes légèrement moins importante qu'au premier tour, reste très élevée. Elle atteint 58,59%.

Ce qu'il faut retenir de ce second tour des départementales en Dordogne

Sur les 22 cantons dont on attendait les résultats au second tour en Dordogne, la majorité socialiste au département perd quatre cantons :

Thiviers

Coulounieix-Chamiers

Périgord Central

Pays de la Force

La gauche remporte deux cantons, celui de Périgueux 2 et celui de Saint-Astier avec la victoire de Véronique Chabreyrou et de Jacques Renoux sur le binôme du Rassemblement national (le seul qualifié au second tour), composé de Pascale Léger et Serge Muller.

Seize sièges pour l'opposition à l'assemblée départementale : l'opposition au département gagne quatre sièges par rapport aux précédentes élections, la droite et le centre sont désormais à la tête de huit cantons :

Haut-Périgord Noir

Thiviers

Coulounieix-Chamiers

Périgueux 1

Périgord central

Pays de la Force

Pays de Montaigne et Gurson

Bergerac 1

Sur le canton de Périgueux 1, courte victoire du binôme composé de Laurent Mossion et Florence Borgella avec 19 voix d'avance sur les candidats de la majorité départementale Emeric Lavitola et Anne Marchand.

Les résultats dans les 25 cantons

Canton Bergerac-1

Josie Bayle et Christophe Rousseau (droite) : 56,11 % - élus

Thierry Larelle et Helène Lehmann (gauche avec PS) : 43,89%

Canton Bergerac-2

Frédéric Delmarès et Cécile Labarthe (socialistes) : 61,35% - élus

Christophe David-Bordier et Sophie Tomas (droite) : 38,65%

Canton de Brantôme

Mélanie Célérier et Olivier Chabreyrou (gauche avec PS) : 50,80% - élus

Josiane Boyer et Pascal Mazouaud (Renouveau Dordogne - centre) : 49,20%

Canton de Coulounieix-Chamiers

Thierry Cipierre et Marie Laure Faure (Renouveau Dordogne - centre) : 54,04% - élus

Nathalie Audy et Sacha Molesini (PS) : 45,96%

Canton Haut Périgord Noir

Dominique Bousquet Francine Bourat (LR) : 60,84% - élus

Philippe Chabrol et Sandrine Géraud (PS-PC) : 39,16%

Canton Isle-Loue-Auvézère

Corinne Ducrocq et Bruno Lamonerie (PS) : 59,49% - élus

Thomas Semeny et Myriam Thomasson : 40,51%

Canton Isle-Manoire

Jacques Auzou et Marie Claude Varaillas (gauche avec PCF-EELV) : 100% - élus*

*Le binôme était le seul en lice au second tour après le retrait du binôme Émilie Labrot-Jérémy Pierre-Nadal (gauche avec PS)

Canton de Lalinde

Marie-Lise Marsat et Serge Mérillou (gauche avec PS) : 77,41% - Élus dès le premier tour

Canton de Montpon-Ménestérol

Rozenn Rouiller et Jean-Michel Sautreau (gauche avec PS) : 53,57% - élus

Franck Salat et Nathalie Dollé (Renouveau Dordogne - centre) : 46,43%

Canton Pays de la Force

Pascal Delteil et Raphaëlle Lafaye (centre) : 50,90% - élus

Thierry Auroy-Peytou et Nathalie Trapy (gauche avec PS) : 49,10%

Canton du Pays de Montaigne et Gurson

Christel Defoulny et Eric Frétillère (Renouveau Dordogne - centre) : 59,92% - élus

Serge Fourcaud et Célia Landreau (gauche avec PS) : 40,08%

Canton Périgord Central

Claudine Faure et Alain Ollivier (Renouveau Dordogne - centre) : 52,83% - élus

Bénédicte Boisvert-Fournaud et Thierry Nardou (gauche avec PS) : 47,17%

Canton Périgord Vert Nontronnais

Pascal Bourdeau et Juliette Nevers (gauche avec PS) : 50,62% - élus

Béatrice Cibot et Thierry Pasquet (droite) : 49,38%

Canton Périgueux-1

Florence Borgella et Laurent Mossion (droite) : 50,29% - élus

Emeric Lavitola et Anne Marchand (gauche avec PS) : 49,71%

Canton Périgueux-2

Paul Maso et Mireille Volpato (gauche avec PS) : 53,96% - élus

Samuel Duval et Nathacha Mayaud (UDI - LR) : 46,04%

Canton de Ribérac

Didier Bazinet et Catherine Bézac-Gonthier (gauche avec PS) : 57,76% - Élus dès le premier tour

Canton de Saint-Astier

Véronique Chabreyrou et Jacques Ranoux (gauche avec PS) : 67,60% - élus

Pascale Léger et Serge Muller (RN) : 32,40%

Canton de Sarlat-la-Canéda

Fabienne Lagoubie et Benoît Sécrestat (gauche avec PS) : 59,96% - élus

Basile Fanier et Nathalie Lavergne (droite LR) : 40,04%

Canton Sud-Bergeracois

Jérôme Bétaille et Sylvie Chevallier (gauche avec PS) : 53,45% - élus

Annie Aublanc et Hervé Delage (Renouveau Dordogne - centre) : 46,55%

Canton Terrasson-Lavilledieu

Régine Anglard et Michel Lajugie (gauche avec PS) : 60,28% - élus

Jean-Marie Chanquoi et Gaëlle Gauthier-Lajonie (droite) : 39,72%

Canton de Thiviers

Stéphane Fayol et Isabelle Hyvoz (droite) : 54,39% - élus

Françoise Decarpentrie et Michel Karp (gauche avec PS) : 45,61%

Canton de Trélissac

Christelle Boucaud et Stéphane Dobbels (gauche avec PS) : 69,94% - élus

Marie-Hélène Belombo et Hussein Khairallah (Renouveau Dordogne - centre) : 30,06%

Canton Vallée Dordogne

Patricia Lafon-Gauthier et Germinal Peiro (gauche avec PS) : 64,96% - Élus dès le premier tour

Canton Vallée de l'Isle

Carine Cappelle et Jean-Michel Magne (gauche avec PS) : 58,38% - élus

Bertrand Mathieu et Paulette Sicre-Doyotte (droite) : 41,62%

Canton Vallée de l'Homme