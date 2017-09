Seconde Guerre mondiale : à la rencontre des familles de soldats inhumés au cimetière militaire américain d'Epinal

Elle sillonne les Etats-Unis depuis bientôt deux mois : Jocelyne Papelard-Brescia, présidente de l'association "US Memory Grand Est France" qui parraine des tombes de soldats américains au cimetière militaire d'Epinal, rencontre les familles des soldats. Un voyage plein d'émotion.

Son voyage aux Etats-Unis l'emmène dans l'Etat de Washington, l'Alabama, le Texas, la Caroline du Sud, le Nevada... Jocelyne Papelard-Brescia, présidente de "US Memory Grand Est France" a déjà parcouru des milliers de kilomètres, à la rencontre des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et des familles des soldats inhumés au cimetière militaire américain du Quéquement, à Dinozé, près d'Epinal (Vosges).

L'association de cette Franco-Américaine, créée en 2014, parraine aujourd'hui 1.700 tombes sur les plus de 5.000 que compte le cimetière. "Partout où je vais, je parle d'Epinal, d'Epinal, d'Epinal et de cette association qui me tient tant à coeur !" Arrivée le 18 juillet outre-Atlantique, que de souvenirs déjà pour Jocelyne Papelard-Brescia.

A Athens, en Alabama, j'ai été choyée. J'ai été reçue par le maire et le shérif, j'ai participé à plein d'interviews de journaux et de télévision, j'ai beaucoup parlé de nos soldats"

D'autres rencontres chargées d'émotion, comme cette restauratrice. Elle entend le nom d'"Epinal" et présente alors à Jocelyne Papelard-Brescia la photographie de son oncle, Joseph Graham, qui repose au cimetière du Quéquement : "Alors là, les gens se sont mis à pleurer, c'était très émouvant. Je viens dans cette petite ville à 6.000 - 7.000 km des Vosges et je rencontre une personne dont l'oncle est enterré là ! Et je la connais bien cette tombe. Je connais ce visage, un visage d'ange. Ce soldat avait 18 ans. A chaque fois que je passe devant, je me dis : quelle tristesse. Je trouve que la providence a bien fait les choses."

Amoureux de la France et des Français

Jocelyne Papelard-Brescia, également marquée par l'attachement des Américains à la France. "Croyez-moi, tous les Américains que j'ai rencontrés sont très amoureux de la France et des Français. Ils n'en reviennent pas qu'on se souvienne d'eux après tout ce temps et surtout dans l'Est de la France où la population a énormément souffert de la présence des Allemands."

La présidente de US Memory sera de retour en France le 2 novembre. Elle aura auparavant offert à la 45è Division d'Infanterie d'Oklahoma City un drapeau américain confectionné par les écoliers de Dinozé. Jocelyne Papelard-Brescia prévoit aussi de rapporter de la terre d'Alabama qu'elle déposera au Quéquement sur chacune des tombes d'une centaine de soldats originaires de cet Etat.