Seconde Guerre mondiale : en Savoie, une victime des nazis enfin identifiée, 80 ans après sa mort

C’est le travail de mémoire de deux hommes et de l’association Cruet Nature et Patrimoines qui a permis d’identifier Robert Rosengarten, fusillé par les Allemands en 1944, sur cette route de Cruet, en Savoie, aux côtés de sept prisonniers. Pendant 79 ans, les habitants ont cherché à savoir qui était ce cycliste. Ils avaient gardé son vélo, sa montre et sa chevalière. Et des souvenirs.

En 2019, France Bleu pays de Savoie a raconté ce travail de mémoire et a diffusé un appel pour tenter d’identifier Monsieur X. Et c'est un pari réussi !

Des recherches qui convergent grâce à Cruet et à France Bleu

Quand notre reportage est diffusé sur France bleu, en juin 2019 , deux hommes l’entendent. Deux hommes qui menaient sans le savoir des recherches sur un disparu de la Seconde Guerre mondiale.

Il y a d’un côté, Claude Jacquier, un passionné d’histoire de Brison Saint Innoncent, en Savoie. À la mort de sa mère, il s’était mis à rechercher un ami de la famille, dont il avait des photos. Cet ami, c'est Robert, fiancé à Sylvia L., juive, déportée après une rafle à Aix-les-Bains, elle a fait partie du convoi 77 , un des derniers convois de France parti vers les camps de la mort, celui d’Auschwitz. Depuis, Claude Jacquier cherchait à savoir ce qu’était devenu son compagnon.

L’autre personne qui entend cet appel sur France Bleu, c’est Jacques Rosengarten. Il était ce jour-là chez son frère à Lyon. Lui, l’enfant juif caché de Marseille, a passé sa vie à chercher sa famille, décimée pendant la seconde Guerre mondiale. Le fusillé de Cruet est son petit cousin.

Presque 80 ans après la mort de Robert Rosengarten, un nom a enfin été mis sur la stèle des fusillés de Cruet.

Jacques et Robert Rosengarten, des destins qui s’inscrivent dans l’Histoire

Jacques et Robert Rosengarten ne se sont jamais connus. Jacques Rosengarten est né en 1939 à Marseille. L’opération Sultan (la rafle du Vieux-Port, les 22, 23 et 24 janvier 1943 pendant laquelle 6.000 personnes sont arrêtées et 20.000 personnes évacuées de leur logement) dispersera sa famille. C'est le début d’une période atrocement difficile, marquée par des disparitions, des déportations, des séparations, des privations. À la fin de la guerre, Jacques retrouvera ses frères, pris en charge comme lui par l’OSE, l’Œuvre de secours aux enfants, l’organisation qui a aidé des centaines d’orphelins juifs après la Shoah.

Robert Rosengarten, lui, a 30 ans en 1944. Dans le sud de la France, ses parents, Moïse et Mathilde, sont déportés. Robert, pharmacien de formation, ne peut plus travailler à cause des lois instaurées par le régime de Vichy, interdisant aux juifs certains métiers. C’est comme cela qu’il se retrouve en Savoie, préparateur en pharmacie aux Thermes d’Aix-les-Bains. Il rencontre alors Sylvia L.

"Le 8 juin 1944, au moment de la rafle à Aix-les-Bains, il s’enfuit. Peut-être était-il informé des intentions des SS ?" explique Jacques Rosengarten. "C’est ça qui pourrait expliquer qu’il ait été retrouvé si loin de chez lui, en tenue de travail, sur son vélo. À partir de là, il y a deux hypothèses. Soit Robert a assisté à la fusillade des Allemands qui éliminaient alors les prisonnier du Carré Currial de Chambéry. Il a été tué pour qu’il n’y ait pas de témoins. L’autre hypothèse serait que les Allemands, ce jour-là en pleine rafle, l’aient tué en tant que juif, fuyant les déportations".

Le travail de mémoire de l’association de Cruet en Combe de Savoie

À Cruet, l’association Cruet Nature et Patrimoines a travaillé pendant plusieurs années pour retrouver l’identité de Monsieur X, fusillé par les Allemands aux côtés des résistants. Les habitants ont toujours gardé ses effets personnels "Après leur mort, leurs corps ont été apportés dans la ferme de ma famille" raconte Roland Troillard, membre de l’association. "Ma mère se souvenait très bien de cet homme, Monsieur X, mince, bien habillé. Il avait une jolie montre, des lunettes à écailles et une chevalière à son annulaire". Les habitants ont gardé pendant 79 ans cette montre de marque et cette bague. "Quand Monsieur X a été identifié, quand on a su que c’était Robert Rosengarten, nous avons rouvert la boîte dans laquelle étaient les bijoux, conservés à la mairie. Et quand son petit cousin, Jacques Rosengarten les a essayés, ils lui allaient très bien. C’était très intense ce moment. Il a mis la montre, il a attaché le bracelet au même endroit que son aïeul. La bague lui allait aussi parfaitement" se souvient Denise Cunit, l’actuelle co-présidente de l’association.

"C'est comme si on rallumait la flamme du soldat inconnu" – Roland Troillard

Les archives de l'association Cruet Nature et Patrimoines sont réunies dans un gros classeur © Radio France - Anabelle Gallotti

À Cruet, lundi 8 mai 2023, à 18 heures, la nouvelle stèle avec le nom de Robert Rosengarten aux côtés des sept noms des autres fusillés sera officiellement inaugurée. Les membres de l’association de Cruet ont aussi réalisé un jardin du souvenir, un lieu où se recueillir sur ce site marqué par l’Histoire.

