Seconde Guerre Mondiale : la médaille militaire américaine "Silver Star" remise à Mayenne

La fille du Colonel, Diana Cowell (au centre) et son fils Dana Cowell (à gauche) ont remis la médaille militaire au maire de Mayenne.

Une médaille militaire américaine trône maintenant dans le hall de la mairie de Mayenne. Une "Silver Star", soit la troisième plus haute distinction Outre-Atlantique, vient d'être remise ce mercredi 24 mai à la Ville par la fille du Colonel Edward S. Hamilton, à la tête de la 90e Division US lors de la Seconde Guerre Mondiale. Le militaire a mené ses troupes des plages normandes jusqu'aux portes de Mayenne, alors sous l'occupation des Allemands.

"La médaille devait revenir à Mayenne"

La cérémonie s'est tenue devant la mairie, avec l'hymne américain en fond sonore et les drapeaux français dressés en épis devant un pupitre, où se sont succédé, entre autre, la fille du Colonel, Diana Cowell, son petit-fils, Dana Cowell et le maire de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet. "Mon père a dirigé les soldats ici, et je suis très honorée de donner la médaille à Mayenne", confie la fille du militaire, très émue.

Le coffret contient la fameuse "Silver Star", au côté du portrait du Colonel et un texte honorifique. Edward S. Hamilton avait été décoré après avoir repris le 5 aout 1944 le pont de la Caisse d'Épargne, renommé par la suite le Pont Mac-Racken en hommage au sacrifice d'un soldat américain lors d'une opération de déminage. La ville avait été libérée dans la foulée.

La "Silver Star" du Colonel américain Hamilton remis à la Ville de Mayenne. © Radio France - Julien Penot

Près de 80 ans après, Diana Cowell tenait à remettre cette distinction militaire à Mayenne : "Parce que c'est peut-être plus important pour plus de personnes ici que pour juste une famille. Nos cœurs sont avec les gens d'ici... La ville, les gens qui ont tant souffert." La médaille sera exposée dans le hall de la mairie, au côté d'un drapeau américain.

