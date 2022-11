"On manque de logements à Toulouse pour les plus précaires" regrette le Secours Catholique

"À Toulouse, il manque des logements sociaux voire très sociaux", témoigne la directrice du Secours Catholique en Haute-Garonne et en Ariège interpellée à propos de la situation d'un couple de sexagénaires qui fait depuis quelques mois la manche , rue Alsace-Lorraine, dans le centre-ville de Toulouse. "Les personnes avec des ressources très faibles ne réussissent pas à accéder à un logement social et quand elles y accèdent dans le parc privé, c'est de la sous-location ou un hébergement souvent dans une passoire énergétique et cela entraine d'autres problématiques d'impayés de factures d'énergie".

ⓘ Publicité

Une bonne partie des personnes qui font appel au Secours Catholique à Toulouse ne sont pas au courant de leurs droits et n'ont pas recouru aux potentielles aides, ressources mises à leur disposition.

"Concrètement, le Secours Catholique, on fait des maraudes dans la rue, deux par semaine en ce moment, car on manque de bénévoles, mais ce n'est pas de notre ressort de trouver des logements."

"On a une équipe qui aide les personnes dans leurs démarches administratives et pour actionner leurs droits, comme le droit au logement opposable, des recours peuvent être faits à l'encontre de l'État qui a l'obligation de loger tout citoyen."

Le nombre de personnes dans des logements précaires ne cesse d'augmenter

Un recensement est fait depuis trois ans par la mairie de Toulouse, qui donne une photographie à un instant T, et les chiffres de janvier 2022 "sont assez catastrophiques", commente Lydie Carloux-Yog, directrice du Secours Catholique. En comptant les personnes logées à l'hôtel ou hébergées dans des logements précaires, on est à près de 6.000 personnes sans résidence stable et les personnes en squat ou à la rue sont environ 800. Le nombre de places d'hébergement a augmenté, mais on ne réussit pas à rattraper le retard à Toulouse

Le dispositif du 115 est saturé, l'hébergement d'urgence avec de très nombreux appels qui restent sans réponse, sans solution. "Ce qu'il faut favoriser ce n'est pas seulement la mise à l'abri temporaire, mais trouver des solutions durables de logement."

Le Secours Catholique et la précarité énergétique

"Nous avons un partenariat avec EDF au niveau national pour aider les personnes à mettre en place des plans d'apurement en cas d'impayé de facture et nous pouvons aider financièrement sur l'énergie et le loyer."

Le siège du Secours Catholique à Toulouse se trouve 56 Rue de Périole. L'association est joignable au 05.34.25.67.40.