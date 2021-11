Secours catholique en Côte-d'Or : "pas de nouveaux pauvres, mais des personnes plus pauvres"

Ce n'est pas une surprise, la crise n'a pas aidé les plus pauvres d'entre nous à aller mieux en Côte-d'Or. Le Secours catholique publie ce jeudi matin son rapport sur la pauvreté en France. On en parle la présidente de l'organisme en Bourgogne.

France bleu Bourgogne : Le rapport 2020 sur la pauvreté est publié ce jeudi. Qu'est ce qui vous a frappé le plus pour ce qui concerne notre département, la Côte d'Or ?

Catherine Ranc : Ça fait un peu écho aux chiffres nationaux. Il n'y a pas de disparités ou de particularités par rapport à la Côte d'Or. On parle d'aggravation pour ceux qui étaient déjà pauvres entre guillemets, c'est à dire que ça va plutôt aggraver les choses plutôt qu'améliorer les choses. Pour autant, on n'a pas fait l'objet d'une nouvelle vague de pauvreté telle qu'elle était attendue. On n'a pas eu de nouveaux pauvres, entre guillemets. On a des personnes qui se sont encore installées dans la pauvreté.

Au niveau national, 10% de gens ont beaucoup de difficultés à se nourrir. C'est l'aide alimentaire le problème principal ?

C'est la plus grande surprise pour nous. Au Secours catholique, on fait de l'aide d'urgence aux personnes qui sont en grande difficulté, mais on ne dit pas trop sur le domaine du distributif et surtout de l'aide alimentaire. Et la crise Covid nous a contraints à nous y remettre, entre guillemets, à refaire de la distribution d'aide alimentaire. Donc, nous, on le fait d'une certaine manière, on ne fait pas forcément des colis, on ne donne pas de la nourriture comme ça, mais on remet des chèques services, ce qui permet aux personnes de se rendre dans les épiceries sociales ou ailleurs et de pouvoir choisir leur nourriture. C'est leur propre choix.

Le public, ce sont des jeunes, parfois sans formation, mais aussi des étudiants, des artisans ...

... Des auto-entrepreneurs, artisans, gens du spectacle, gens du voyage aussi. On n'a pas l'habitude de voir beaucoup de gens du voyage. On a une population qui est venue. Alors c'est vrai que depuis la reprise de l'économie, ce sont des personnes qu'on ne verra peut-être plus et tant mieux. Mais pendant cette crise, effectivement, ça, c'est un profil qu'on ne connaissait pas. Pas trop, en tout cas.

Qu'est ce que ces gens qui poussent la porte du Secours catholique vous disent quand ils ont la possibilité de vous raconter leurs difficultés? Qu'est ce qui fait qu'ils ont poussé la porte ?

Alors déjà, il faut beaucoup de courage pour venir frapper à la porte du Secours catholique. Généralement, c'est des gens qui nous sont adressés quand même par les travailleurs sociaux. La plupart du temps, ils viennent parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Notre rôle, c'est de bien vérifier que ces personnes ont bien accédé à leurs droits sociaux. Et puis, pour ceux qui, effectivement, ont les droits sociaux mais qui ne suffisent pas ou ne rentrent pas dans les critères. On emploie beaucoup le terme de trou dans la raquette. C'est un peu ça. C'est des gens qui, pour une raison ou une autre, ne remplissent pas les conditions qu'il faut pour accéder à un droit. Donc, du coup, sont démunis. Ils sont obligés de recourir à des associations caritatives comme les nôtres.