Secours Catholique Meuse-Moselle : avec la crise sanitaire, davantage de besoins alimentaires

Dans son rapport annuel sur l'état de la pauvreté, le Secours Catholique constate une aggravation de la situation pour les publics les plus démunis. Constat partagé par les bénévoles de la délégation Meuse-Moselle.

Une fois encore, une organisation caritative tire la sonnette d'alarme, sur l'état de la pauvreté en France, qui s'est accentuée avec la crise sanitaire. Dans sa délégation Meuse-Moselle, le Secours Catholique compte 800 bénévoles sur 42 sites, et 5.600 foyers bénéficiaires, essentiellement des familles monoparentales et des inactifs (étudiants, retraités, SDF, migrants).

Un focus sur l'aide alimentaire a été mené pendant le premier confinement, car les besoins en nourriture pendant cette période ont été en forte augmentation : de 50%, les aides sous forme de nourriture en Meuse-Moselle sont montées à 68% . Autre donnée éloquente, plus de la moitié (57%) des bénéficiaires qui ont sollicité l'association en 2020 ne s'étaient jamais adressés au Secours catholique auparavant. Par ailleurs, 46% des bénéficiaires meusiens et mosellans ont des problèmes d'impayés : loyers, factures, découvert bancaire, pour un montant moyen de 869 euros, contre 777 euros pour la moyenne nationale.

Beaucoup de "non recours" aux prestations sociales

Autre chiffre marquant : un quart des bénéficiaires du Secours Catholique ne perçoivent pas les allocations familiales, et un tiers ne réclament pas le RSA (revenu de solidarité active), alors qu'ils y ont droit ! Pourquoi ce renoncement ? "C'est très compliqué pour eux : la fracture numérique existe", explique Alexis Garnier, le délégué du Secours Catholique Meuse-Moselle. "Aller sur internet, avoir une adresse mail, un ordinateur... ce n'est pas le cas des personnes qui viennent nous voir". Il y a aussi la lenteur de l'administration : "A cause de l'instabilité de logement des ménages, au moment où ils ont réuni leurs justificatifs, leur situation a déjà changé, il faut tout recommencer. Ce n'est pas acceptable. Il faut simplifier, personnaliser les démarches, et que les bénéficiaires aient un interlocuteur unique".

Le Secours Catholique milite pour un revenu minimum garanti, estimé à 900 euros par mois, afin de favoriser l'insertion des plus démunis (quand on a cette préoccupation en moins, on peut se concentrer sur la recherche d'un emploi, ses études, son insertion sociale). -

Alexis Garnier, délégué, et Geneviève Toussaint, vice-présidente du Secours Catholique Meuse Moselle © Radio France - Julie Seniura

Aide alimentaire, financière, mais pas que

La première chose que les foyers accompagnés par le Secours Catholique sollicitent, c'est de l'écoute, des conseils. Mais la crise sanitaire a augmenté les besoins des bénéficiaires en nourriture : "27% des personnes qui viennent au Secours Catholique nous disent que certains jours, ils ne mangent pas", précise Alexis Garnier. Notamment des familles qui ont préféré sacrifier des repas pour honorer leurs factures. Un exemple criant a été constaté pendant le confinement, lors de la fermeture des cantines scolaires.

Le Secours catholique a donc cherché des solutions pour s'adapter, et plutôt que de proposer des colis alimentaires, un système de bons d'achat à dépenser en grande surface a été mis en place, permettant de limiter les contacts avec les bénévoles, tout en permettant aux bénéficiaires d'aller faire eux-mêmes leurs courses, et choisir les produits dont ils avaient besoin. Prochain défi, améliorer la qualité de la nourriture proposée : du bio plutôt que du hard discount, même pour les plus démunis.

Le Secours catholique va entamer sa campagne de fin d'année ce dimanche, avec l'ensemble des quêtes recueillies dans les églises qui seront entièrement reversées à l'association. L'association lance un appel aussi aux volontaires pour devenir bénévoles.