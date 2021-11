Le Secours catholique publie ce jeudi 18 novembre son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. En Pays de la Loire, les bénéficiaires ont un niveau de vie médian de 500 euros par mois. Les familles monoparentales viennent de plus en plus demander de l'aide à l'association.

Pays de la Loire : près de 56.000 bénéficiaires du Secours catholique en 2020, de plus en plus de mères seules

Dans son rapport sur l'état de la pauvreté en France publié ce jeudi 18 novembre, le Secours catholique révèle que, en 2020, année marquée par la crise du coronavirus, ses bénéficiaires avaient un niveau de vie équivalent à la moitié du seuil de pauvreté, soit 537 euros par mois. En Pays de la Loire, ce revenu était même inférieur, 500 euros par mois. Selon l'association, les chiffres de l'an dernier ne montrent pas "une rupture forte avec les années précédentes", avec des situations de précarité "déjà existantes", mais les profils évoluent.

En France, 770.000 adultes et enfants sont venus demander de l'aide à l'association l'an dernier. Ils étaient 55.900 personnes en Pays de la Loire, soit 23.400 ménages.

Les mères célibataires, premières bénéficiaires

En Pays de la Loire, les mères seules sont les premières bénéficiaires (27,6%) de l'association, un chiffre en augmentation sur un an et supérieur au niveau national. Viennent ensuite les hommes seuls (24,6%) et les couples avec enfants (20,5%). Trois bénéficiaires sur cinq en Pays de la Loire sont âgés entre 25 et 49 ans. La part des personnes âgées venant au Secours catholique est en hausse, contrairement à celle des moins de 25 ans.

Selon le rapport de l'association, les étrangers, notamment originaires d'Afrique sub-saharienne, sont de plus en plus nombreux à venir demander de l'aide au Secours catholique. Ils représentent quasiment la moitié des bénéficiaires en 2020 dans la région. La part des personnes sans papiers est en forte augmentation par rapport à l'année précédente.

L'alimentation comme premier besoin

En Pays de la Loire, contrairement au niveau national, l'alimentation reste le premier besoin pour les bénéficiaires du Secours catholique. Plus de la moitié d'entre eux viennent à l'association pour obtenir de quoi se nourrir. La demande d'aide alimentaire est en hausse de 4% au niveau national. Par ailleurs, un bénéficiaire sur cinq pousse la porte pour être écouté et avoir des conseils. Viennent ensuite les questions liées au loyer, à la facture d'énergie ou à la mobilité.

44% des bénéficiaires de l'association sont en situation d'impayés en Pays de la Loire. Le prix du loyer (43,3%) et de l'énergie (42,9%) sont les principales causes de ces impayés. Leur montant médian augmente fortement en 2020, pour atteindre 900 euros en Pays de la Loire, contre 777 euros au niveau national.