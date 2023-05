Secours en montagne : "L'activité augmente, avec des gens pas forcément équipés", constate la CRS Alpes

"On a l'impression que l'activité augmente un peu chaque année, mise à part la période covid, on a davantage d'interventions. Avec aussi un public qui change un peu", constate ce mardi 23 mai sur France Bleu Isère Damien Astoul, brigadier à la CRS Alpes. France Bleu rend hommage aujourd'hui aux sauveteurs .

Les interventions des secouristes en montagne se sont multipliées ces dernières années, estime le secouriste, avec des interventions d'un nouveau type. "On a eu quelques interventions avec des gens qui suivent les GPS comme Google Maps et qui se retrouvent en difficulté. On a eu récemment cet adolescent qui a fait la une car il s'est retrouvé sur la via ferrata du Touvet. Certains suivent les GPS et ne se rendent pas compte qu'ils sont en montagne."