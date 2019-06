Secours maritime : à Châteauroux, on forme chaque année une trentaine de bénévoles

Châteauroux, France

Plus d'une semaine après, Cyril Hebert, directeur du SNSM-CFI de l'Indre, se souvient encore de la réaction qu'il a eu avec ses camarades quand il a appris la disparition des 3 sauveteurs en mer aux Sables-d'Olonne, le 7 juin dernier : "Au début, on s'est dit que ce n'était pas possible, qu'il y avait une erreur dans l'information. Comment peut-on perdre d'un coup 3 sauveteurs avec un Canot, en étant si près des côtes ? Puis ensuite, on s'est demandé si, à leur place, on y serait allés... le fait est que, on s'est engagés pour sauver les gens en danger... alors oui, on y serait allés, et on s'est dit que ça aurait pu être nous."

Il n'y a pas de risque zéro

Le SNSM-CFI de l'Indre forme chaque année une trentaine de nouveaux sauveteurs bénévoles. Parmi eux, entre 12 et 14 bénévoles viennent grossir les rangs des sauveteurs spécialisés dans les interventions maritimes.

"Il y aura toujours des gens qui prendront des décisions qui les mettront en danger, surtout s'ils connaissent bien le territoire, ils sont moins vigilants. Notre mission, c'est de les secourir, mais face aux éléments, on ne peut rien, le risque zéro n'existe pas."

Les missions de l'Association indrienne sont variées : les bénévoles reçoivent une formation commune à tous les services de secours, avant de se spécialiser pour les opérations en mer lors de deux stages à la Toussaint et pendant le pont de l'Ascension.

"Nous exécutons des missions terrestres dans les stades de foot par exemple, et maritimes. Dans l'Indre, on agit sur des eaux intérieures comme des piscines, des lacs, des rivières. On peut aussi venir en renfort sur les côtes, ou encore là il n'y a pas de centre. Nous sommes l'un des 5 centres de France ayant l'agrément national.", explique Cyril Hebert.

L'Assemblée Générale est le rendez-vous pour parler des orientations futures du centre, cette année un point a été fait sur les missions de secours et les éventuelles questions qu'auraient les bénévoles après le drame aux Sables-d'Olonne.