Secours Populaire : avec la crise sanitaire et économique, le nombre d'inscription en forte augmentation

De plus en plus de personnes poussent les grilles du Secours Populaire de la Vienne.

Nicolas Xuereb, le responsable du Secours Populaire dans la Vienne, s'inquiète de l'augmentation du nombre de nouveaux bénéficiaires, en forte hausse à cause de la crise sanitaire. Il était l'invité de France Bleu Poitou ce matin.

Nouveau profil de bénéficiaires

Depuis le mois de mars, les demandes d'inscription sont en forte hausse. Déjà, pendant le premier confinement, l'association a dépensé un quarte de ses stocks alimentaires en seulement huit semaine. Et cela ne s'est pas arrêté depuis, Nicolas Xuereb craint même que ça continue en 2021.

Rien que ce mois-ci, nous avons eu environ 400 personnes inscrites en plus, soit 100 familles.

Parmi les nouveaux bénéficiaires, "beaucoup de personnes qui s'en sortaient avec des petits jobs, mais à cause de la crise ils ne les ont plus. Des personnes seules aussi, et des familles nombreuses, avec quatre ou cinq personnes". Les étudiants aussi, sont plus nombreux à venir frapper à la porte du Secours Populaire.

Des personnes inscrites en premier lieu à l'aide alimentaire. Ils peuvent suite bénéficier des loisirs, accès à la culture et aux vacances proposés par l'association.

Pas de Pères Noël Verts

Pour les fêtes de fin d'année, le Père Noël rouge ne pourra malheureusement pas être aidés des Pères Noël Verts. Là aussi, en raison de la crise sanitaire, la distribution annuelle des cadeaux ne pourra pas avoir lieu. Pour tenter de compenser un peu, le secours Populaire de la Vienne mettra une "zone cadeaux" au moment de la dernière distribution alimentaire de l'année. "C'est vraiment frustrant, pour nous comme pour les familles. Normalement, c'est le moment de changer d'air, voir des spectacles, mais là il n'y aura pas d'esprit de fêtes. Les parents viendront récupérer les cadeaux et c'est tout".

La collecte de cadeaux continue tout de même, du lundi au vendredi dans les locaux du secours Populaire à Poitiers, 6 rue de Bourgogne. Vous pouvez y aller déposer des jouets jusqu'à la fin de l'année.

Nicolas Xuereb espère pouvoir organiser un séjour au ski du 6 au 13 février pour une vingtaine de familles, et surtout organiser un très gros événement au moment de Pâques.