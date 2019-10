Secours Populaire d'Indre-et-Loire: l'équipe sortante reconduite pour deux ans

Le Secours Populaire d'Indre-et-Loire a tenu son congrès départemental samedi 26 octobre à l'abbaye de Seuilly, dans le chinonnais. Régis Groyer, le secrétaire général, et son équipe, ont été reconduits pour deux ans. Etat des lieux et perspectives d'action.

Indre-et-Loire, France

Le Secours Populaire d'Indre et Loire a tenu samedi son congrès départemental à l'abbaye de Seuilly, près de Chinon. 150 bénévoles y ont assisté. Le comité exécutif a été réélu et reconduit dans ses fonctions pour deux ans, avec à sa tête Régis Groyer, son secrétaire général. Le Secours Populaire aide 8000 familles en dessous du seuil de pauvreté en Touraine et leur nombre augmente régulièrement.

Une trentaine d'enfants composent le groupe Copains du Monde

A l'occasion de ce congrès, le Secours Populaire d'Indre et Loire a mis en avant l'action de ses petits bénévoles qui s'appellent Copains du Monde. Ils sont une trentaine d'enfants de 6 à 14 ans. Ils organisent leurs propres actions de soutien à d'autres enfants du bout du monde. Pour leurs accompagnants, c'est une vraie éducation à la citoyenneté et pour les petits, c'est une sorte d'apprentissage du bénévolat.

Plusieurs fois par an en Touraine, les enfants Copains du Monde organisent des chasses aux œufs comme cette année au jardin de Sainte Radegonde à Tours. Charly raconte.

Y'avait des chasses aux œufs mais aussi des pêches à la ligne, des chamboules tout, un stand pour les jouets. Les gens achetaient des jouets et on récoltait un peu d'argent -Charly, Copain du Monde

Le bénéfice va aux enfants des pays que le Secours Populaire d'Indre-et-Loire aide financièrement. Johnny Gaulupeau est le responsable du groupe Copains du Monde.

L'année dernière, c'était plus de 2 500 euros de collectés au profit de projets internationaux, cette année ce sera autour de 1 700 euros, toutes les chasses aux œufs cumulées -Johnny, bénévole

Les pays bénéficiaires sont le Maroc, le Bénin, et l'Argentine. Régis Groyer détaille aussi un projet en Afrique du Sud.

On soutient une association qui s'occupe d'enfants orphelins, leurs parents sont décédés du Sida, et eux-mêmes parfois sont atteints. On aide aussi les travailleurs sociaux et les équipes médicales qui les soignent -Régis Groyer, secrétaire général du Secours Populaire en Touraine

Le Secours Populaire laisse aux enfants le libre choix de devenir ou non bénévoles plus tard dans l'association. Il prend soin de préciser que Copains du Monde est d'abord une structure d'apprentissage de la solidarité avant d'être un réservoir de futurs bénévoles.

Le Secours Populaire d'Indre-et-Loire a rendu hommage à son ancien président disparu au cours du congrès © Radio France - Denis Guey

Développer encore plus l'accès à la santé pour les familles bénéficiaires

Comment Régis Groyer et son équipe voient-ils l'action du Secours Populaire dans les deux prochaines années en Touraine?

Il s'agira d'abord de développer l'accès à la santé pour nos familles, ainsi que l'accès à la culture et au sport. Il n'y a pas que les aides matérielles classiques. Nous allons tenter aussi de mieux faire accéder les gens à des bilans de santé gratuits. Nous avons aussi un projet avec l'IRSA (institut régional pour la santé) où l'on organise des ateliers "Mieux manger, mieux bouger avec le Secours Populaire". On apprend aux familles à cuisiner à petit prix et sainement -Régis Groyer

Le Secours Populaire va poursuivre également son action à travers les campagnes régulières de solidarité. Le grand rendez-vous en préparation, ce sont les Pères Noëls Verts, une grande fête de Noël avant l'heure. Ce sera le samedi 7 décembre au parc des expositions de Tours.