Secours Populaire de Haute-Vienne : de nouveaux locaux à la hauteur des dons et des besoins

L'année 2018 a été particulière soutenue pour le Secours Populaire de Haute-Vienne. Dans le département, l'association caritative est venue en aide à plus de 8000 personnes l'an passé. A Limoges, elle vient d'inaugurer son nouvel entrepôt, immense, à la hauteur des dons... et des besoins.

Limoges, France

L'année 2018 a été particulière soutenue pour le Secours Populaire de Haute-Vienne, qui vient d'en dresser le bilan. L'an passé, dans le département, l'association caritative est venue en aide à près de 3000 foyers, soit plus de 8000 personnes, parmi lesquelles de plus en plus d'enfants, des familles monoparentales, des personnes âgées et des personnes isolées... Il faut dire que le Secours Populaire est sur tous les fronts : l'aide va de l'alimentaire jusqu'aux livres, en passant par les vêtements, le mobilier ou encore des cours et de l'accueil social.

La salle brocante dans les locaux du Secours Populaire © Radio France - Alain Ginestet

En ce début d'année d'ailleurs, le Secours Populaire de Haute-Vienne vient d'inaugurer son nouvel entrepôt, immense : il fait 1.100 mètres carrés, il a été bâti grâce à un legs fait par un particulier. "On y accueille toutes les personnes qui viennent déposer des dons" explique Thierry Mazabraud, le Secrétaire Général du Secours Populaire en Haute-Vienne. "Il y a cinq ateliers dédiés au tri et au conditionnement de ces dons, avec 80 bénévoles qui toutes les semaines sont sur le site" poursuit-il.

L'atelier de tri et de conditionnement des jouets © Radio France - Alain Ginestet

Parmi ces bénévoles, Henri, retraité, "bénévole depuis 14 ans au Secours Populaire", plus particulièrement chargé de l'atelier brocante: "On est une équipe de quatre à trier deux fois par semaine", explique-t-il, "et _on trie entre 400 et 500 kilos par semaine_, il arrive qu'on ait jusqu'à 130 dons dans une journée".

Ces locaux spacieux permettent aussi un stockage des dons plus adapté © Radio France - Alain Ginestet

L'an passé, en 2018, le Secours Populaire de Limoges a reçu plus de 20.000 dons. Un chiffre en hausse constante, et "heureusement" d'une certaine manière, car les bénéficiaires sont toujours plus nombreux.