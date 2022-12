Secours Populaire de Loire-Atlantique : 10.000 euros de dons grâce à l'emballage de cadeaux à Nantes

Pour la première fois depuis la crise sanitaire, le chalet du Secours Populaire de Loire-Atlantique est de retour cette année sur le marché de Noël de Nantes, à Commerce. Jusqu'au 24 décembre, chacun peut y faire emballer ses cadeaux, tout en faisant une bonne action. Une aide précieuse de 10.000 euros récoltés en un mois pour l'association.

ⓘ Publicité

Des jouets neufs pour 1.300 enfants

"A l'occasion de Noël, on offre des jouets neufs aux enfants. Ce sont 1.300 enfants à Nantes qui bénéficieront de cette opération. Et plus globalement, ce sont 3.800 personnes qui poussent la porte de notre association chaque mois et demandent notre soutien. Donc ces 10.000 euros collectés en un mois sont précieux pour nous tout le reste de l'année, pour la solidarité envers les plus fragiles", explique la directrice départementale du Secours Populaire en Loire-Atlantique, Nathalie Bouillet.

Une hausse de 25% des bénéficiaires

D'autant que le nombre de bénéficiaires a augmenté de 25% en un an, et que la situation pourrait encore s'aggraver dans les prochains mois, craint-on au Secours Populaire. "Malheureusement, on a peur de ne plus pouvoir faire face, donc cette collecte financière nous permet aussi de compenser la baisse des collectes de denrées alimentaires afin d'accompagner ces personnes de plus en plus nombreuses à franchir notre porte", poursuit Nathalie Bouillet.

loading