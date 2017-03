Secours Populaire en Haute-Garonne : "On reçoit beaucoup de vêtements mais c'est surtout d'argent dont on a besoin"

Le Secours Populaire parachève ce mois-ci sa campagne nationale de dons, Don'Actions et propose pour la première fois de faire un don en envoyant un SMS. Car si l'association bénéficie d'un réseau étoffé et de dons en nature importants, elle manque d'argent. Illustration en Haute-Garonne.

Depuis le 1er mars et jusqu'au 23, vous pouvez donner au Secours Populaire en envoyant un simple texto au 9 22 22, cela coûte 2 euros. C'est une première pour l'association qui parachève sa grande campagne nationale Don'Actions, une campagne déclinée aussi localement par chaque fédération qui récolte ses propres fonds.

il faut dire que l'association est bien connue des Toulousains, des Français en général, mais elle manque cruellement de dons financiers. Au classement des associations qui reçoivent le plus d'argent des particuliers, le Secours Populaire n'est "que" 22ème, très loin derrière des institutions au profil semblable comme Les Restos du Coeur (2ème), le Secours Catholique (3ème) ou la Fondation Abbé Pierre (13ème).

Le Secours Populaire n'est que la 22ème association qui reçoit le plus d'argent en France. - Recherches et Solidarités

On pense à nous au niveau des vêtements, encore faut-il qu'ils soient en bon état. Ca n'est pas parce que les personnes sont en difficulté qu'elles doivent accepter des objets abîmés. Mais on ne pense pas forcément à nous quand il s'agit de donner de l'argent. Or l'argent c'est la base de tout chez nous. — Vanessa Garcia, chargée de Don'Actions pour le Secours Populaire en Haute-Garonne