Disneyland Paris : des enfants bénévoles du Secours populaire réfléchissent au monde de demain

"Copain du Monde", le mouvement d'enfants bénévoles de l'association Secours populaire, souffle ses 30 bougies. Pour célébrer cet anniversaire, 150 enfants venus de France et du monde entier ont été invité à Disneyland Paris pour quatre jours de partage, de ce mardi 17 au samedi 20 août.

"C'est un grand moment imaginé par les enfants", commente Farida Benchaa, en charge du programme "Copain du Monde" au niveau national. Après un an d'organisation, des jeunes d'Afrique du Sud, du Liban, d'Ukraine sont enfin réunis, aux côtés des bénévoles français. Le programme est chargé : visite du parc d'attraction, ateliers de réflexion autour de la solidarité, activités manuelles et débats.

Enfants acteurs de la solidarité

Les petits bénévoles français et invités étrangers ont tous une sensibilité plus ou moins développée de la solidarité. Pour la responsable du mouvement, il faut aller encore plus loin : "L'objectif, c'est qu'ils repartent avec l'envie d'agir encore plus plus plus en France et dans le monde. L'enfant a une place, il peut être acteur de la solidarité".

Amandine, 14 ans, vient des Yvelines. Déjà bénévole depuis 4 ans, elle a participé à l'organisation de ce séjour. "Je suis très contente d'être ici'", confie-t-elle, la casquette du Secours populaire sur la tête. Elle jouera le rôle d'oratrice lors des débats des premiers jours.

Ce que j'aime le plus dans la solidarité c'est regarder les gens sourire, c'est magique

Océane aussi souhaite voir la joie sur les visages de ceux dans le besoin. Âgée de 10 ans, elle a déjà collecté 545 euros pour les Ukrainiens, avec la branche associative des Yvelines, dans la gare de Saint-Quentin : "Il y a des gens qui pouvaient donner beaucoup, d'autres moins mais c'était quand même pas mal. Même un centime compte dans la collecte."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au total, le Secours populaire des Yvelines a déjà collecté plus de 6 mille euros sur une cagnotte en ligne pour aider l'Ukraine.