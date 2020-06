Secours Populaire, Restos du Cœur : forte augmentation des bénéficiaires en Corse

L’impact économique de l’épidémie de Covid-19 se fait déjà ressentir parmi les personnes les plus précaires. En Corse, Les Restos du Cœur et le Secours Populaire ont enregistré une augmentation du nombre de bénéficiaires et s’attendent à une seconde vague d’inscriptions après l’été.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, en plus des risques du virus pour la santé, plane aussi l’ombre de la récession économique et ses conséquences qui sont désormais actées par le gouvernement avec une croissance négative à deux chiffres (-11%). Conséquences qui ne se sont pas faites attendre sur l’île.

Augmentation des inscriptions aux "Restos du Cœur" et au "Secours Populaire"

En Corse, le confinement a mis à l’arrêt toute activité pendant deux mois et les contours de la saison touristique ont du mal à se dessiner, avec pour conséquence une augmentation du nombre de familles qui ont sollicité les associations caritatives. A Bastia, 237 familles étaient inscrites aux "Restos du Cœur" début Juin contre 180 l’an passé à la même période. Du côté de la Corse-du-Sud et du "Secours Populaire" d’Ajaccio, ce nombre est passé de 350 à 480 depuis le début de l’épidémie.

Selon les responsables des associations, ces chiffres alarmants, concernent de nombreux travailleurs : "Avec la Covid-19, tous ces gens se sont retrouvés sans travail. Ils se sont inscrits le temps de toucher les aides et les indemnités. Maintenant, on voit arriver ceux qui ont retrouvé du travail, mais qui ne seront payés qu’à la fin du mois. On a beaucoup de familles avec des enfants, des personnes de 30-35 ans qui travaillent dans la restauration et qui se sont retrouvées sans revenus" explique Paule Graziani, la présidente des "Restos du Cœur" pour la Haute-Corse.

« On s’attend à une augmentation de la misère »

Une hausse des bénéficiaires qui risque de s’amplifier selon Hyacinthe Choury, le président de la fédération du "Secours Populaire" de Corse : "On s’attend à ce que cette augmentation perdure tout l’été » avant de rajouter qu’une seconde vague d’inscriptions est possible après la saison et début 2021. : « On s’attend à une forte augmentation, due au fait que les gens qui arrondissent leurs budgets en louant une chambre ou en travaillant dans la paillote du cousin l’été, ne vont pas avoir de revenus. Cela va se ressentir dans les budgets des ménages. Il y a aussi des petites entreprises qui ferment et la fin des droits au chômage. On s’attend à une augmentation de la misère."

Les bénévoles des "Restos du Cœur" resteront sur le pont cet été

« Nous resterons ouvert tout le mois de juillet » lance Paul Graziani pour les "Restos du Cœur" de la Haute-Corse. En temps normal, l’association ferme ses portes pour l’été, mais cette année les circonstances sont exceptionnelles. « Nous allons organiser des dépannages aussi au mois d’Aout" conclut la présidente de l’association.