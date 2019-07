Secours Populaire : 350 bénéficiaires de Bourgogne-Franche-Comté ont profité d'une journée au Parc de l'Auxois

350 bourguignons, dont 250 Côte-d'Oriens ont profité d'une journée visite et baignade ce 17 juillet au Parc de l'Auxois

Bourgogne-Franche-Comté, France

Tout le monde n'a pas les moyens de partir en vacances. Pour compenser, le Secours Populaire organise des activités tout l'été. La campagne régionale d'été 2019 s'est ouverte ce mercredi au Parc de l'Auxois : 350 bénéficiaires venus de Saône-et-Loire, du Doubs, de l'Yonne, dont 250 de Côte-d'Or ont pu profiter d'une journée en liberté, déposés en car tôt le matin.

La date d'ouverture de la campagne a été repoussé à deux reprises à cause de l'orage puis de la canicule mais cette fois, tout le monde a pu en profiter, avant les prochains départs en vacances organisés par l'association et la journée des oubliés le 21 août.

"S'évader, oublier les soucis du quotidien"

Rien qu'une journée, pas loin de chez soi, c'est nécessaire, "ça permet de s'évader, d'oublier les soucis du quotidien," explique Blandine Polonceau, secrétaire générale de la fédération du Doubs du Secours Populaire et responsable de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Car il y a le lac Kir accessible par exemple à Dijon, mais "les familles ne le font pas forcément facilement de façon autonome. Quand on a l'habitude de sortir on va prendre son sac, son pique-nique ; mais ce ne sont pas des réflexes quand on est pas consommateur de loisir habituellement. C'est aussi un coût, tout n'est pas accessible au public que l'on reçoit," explique Blandine Polonceau.

Parmi ces 350 bénéficiaires, Anne-Marie. Elle vient du village Venarey-les-Laumes, 10 kilomètres plus loin. Mais elle n'a pas de voiture, ni les moyens. C'était donc sa première fois au Parc de l'Auxois, elle raconte cette journée en plein air :

"On a oublié un peu les soucis qu'on a chez nous, avec les autres, on est ailleurs" : Anne-Marie Copier

Anne-Marie (à droite) et ses copines se reposent à l'ombre avant de reprendre la ballade © Radio France - Sophie Allemand

Surtout pour les enfants

Ecoutez notre reportage avec une famille venue de Besançon Copier

Khlaed et sa cousine à la piscine © Radio France - Sophie Allemand

L'opération est revenue à 10 000 euros au Secours Populaire de la région. Une partie est financée par la CAF, le reste grâce aux dons. L’association a un partenariat avec le Parc de l'Auxois qui leur donne un avantage pour les billets.