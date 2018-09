Un exercice de simulation d'incident industriel est organisé vendredi matin chez l'entreprise Safran Landing Systems, implantée à Molsheim et Dorlisheim. Des barrages seront brièvement établis sur les routes.

Molsheim, France

Si vous entendez des sirènes d'usine retentir, vendredi 21 septembre au matin, sur les communes de Molsheim et Dorlisheim (Bas-Rhin), pas de panique ! La préfecture organise un exercice d’application du projet de révision de plan particulier d’intervention (PPI) de l'entreprise Safran Landing Systems, qui produit des systèmes de freinage pour les avions. Il s'agit d'une simulation d'incident industriel, destinée à tester et entraîner les secours, les services de l'État et les collectivités.

Des routes brièvement barrées

Le personnel du site sera évacué, entraînant entre 9h et 10h, un blocage de la route entre la rue Saint Saint-Exupéry et la route de Écospace, jusqu'au stade La Sportive. Des barrages de gendarmerie seront également mis en place à proximité du site pendant une quinzaine de minutes. La préfecture du Bas-Rhin fait savoir que la circulation sera perturbée :