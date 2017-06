Sécurisation de la saison estivale en Gironde : l'État annonce des moyens supplémentaires

Il y aura des policiers, des gendarmes, des militaires et des pompiers supplémentaires sur le littoral girondin cet été. Le préfet de la Gironde Pierre Dartout a présenté son dispositif ce mercredi sur la plage de Maubuisson à Carcans.

80 militaires de l'opération Sentinelle, 36 policiers, 42 CRS MNS et 240 gendarmes supplémentaires : l'été s'annonce sous haute surveillance en Gironde.

Premier volet de ce dispositif : la gestion du risque terroriste. "L'été est une période tendue" indique le préfet. Les grands rassemblements comme les concerts et les feux d'artifices représentent des cibles potentielles et feront l'objet d'un dispositif spécial.

Deuxième volet : la surveillance des plages. Comme chaque année 42 CRS MNS seront déployés sur les postes de surveillance du littoral. L'an passé ces policiers-sauveteurs étaient arrivés le 20 juillet, on se rappelle la polémique que cela avait suscité. Et bien cette année ils seront là deux semaines plus tôt. L'n passé on avait déploré 10 décès par noyade en Gironde dont 3 en piscine.

Troisième volet du dispositif sécurité : la prévention du risque incendie. Le préfet Pierre Dartout a encore en tête le feu de forêt Saint Jean d'Illac en juillet 2015. Il venait tout juste de prendre ses fonctions et il avait été immédiatement convaincu de la nécessité de mieux armer les pompiers. C'est chose faite, les soldats du feu, viennent de recevoir 20 nouveaux véhicules d'intervention.