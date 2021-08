Sécurisé, le stand de tir d'Avranches retrouve ses premiers pratiquants après trois mois de fermeture

L'activité du stand de tir d'Avranches s'est interrompue à la mi-mai, suite à un arrêté municipal. En cause, des nuisances sonores et des problèmes de sécurité. Trois mois plus tard, et après travaux, le site reprend du service en ce mardi 10 août.