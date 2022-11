Sécurité : 55 caméras de vidéoprotection arrivent dans les quartiers nord de Marseille

Le maire de Marseille et la préfète de police des Bouches-du-Rhône annoncent ce mercredi depuis le Centre de Supervision Urbain, l'installation prochaine de 55 nouvelles caméras "majoritairement dans les quartiers nord", y compris le 3e arrondissement. Il s'agit de la première partie des 500 caméras promises par Emmanuel Macron lors du plan "Marseille en grand" en septembre 2021.

Des caméras près des écoles, des crèches et des grands axes urbains

La moitié de cette vidéoprotection sera positionnée près d'écoles et de crèches, l'autre moitié sur les grands axes. La mise en service effective des 55 caméras n'est pas précisée. Mais il faudra sans doute plusieurs semaines voire plusieurs mois, car installer une caméra de vidéoprotection nécessite la fibre, encore très peu développée dans les quartiers nord de Marseille.

Un accès direct aux images pour la police nationale : une première en France

Autre annonce faite par Frédérique Camilleri, "tous les services de police de Marseille vont avoir un accès direct, autonome aux caméras", ce qui est inédit en France selon la préfète de police des Bouches-des-Rhône. "Ça va permettre aux fonctionnaires de police de relire les images, de développer leurs enquêtes sans avoir à appeler les fonctionnaires de la police municipale pour leur demander de faire le travail à leur place. Ça va décharger les policiers municipaux au CSU et ça va permettre à nous d'être plus autonomes dans les enquêtes et d'avoir en direct, la vision de la voie publique. Ils vont être beaucoup plus efficaces et ils vont pouvoir se projeter plus facilement sur certains points".

Le coût de l'installation des 55 caméras, un peu plus de 2 millions d'euros, est pris en charge à 80% par l'État (1,7 millions d'euros), le reste par la ville.