INFOGRAPHIES - Sécurité : 60% des Français estiment que la situation en France est "mauvaise"

Un sondage Ipsos Sopra-Steria pour France Télévisions et Radio France dévoilé ce jeudi, à deux mois de l'élection présidentielle, montre que 60% trouvent la situation sécurité en France "mauvaise". Ils sont plus nombreux chez les retraités et les partisans d'Eric Zemmour, notamment.

Pensez-vous que la sécurité en France soit mauvaise ? Si vous avez répondu oui à cette question, alors vous faites partie des 60% des Français qui pensent comme vous, selon une enquête Ipsos Sopra-Steria pour Radio France et France Télévision publiée ce jeudi. Ceci étant dit, selon votre âge ou pour qui vous votez, votre réponse sera peut-être différente. Quelle est la perception de la sécurité par les Français, à deux mois de l'élection présidentielle ?

Selon cette étude, 46% des personnes interrogées ont répondu que la situation sécuritaire en France était "plutôt mauvaise" et 14% ont même estimé qu'elle était "mauvaise". 35% estiment qu'elle est "plutôt bonne" et 5% qu'elle est "bonne".

Les moins de 35 ans sont plus optimistes que leurs aînés, puisque 15% d'entre eux estiment que la situation est bonne et 7% qu'elle est mauvaise. A l'autre bout du spectre, les retraités sont 10% à estimer que la situation est mauvaise et seulement 1% à penser qu'elle est bonne.

Selon le même schéma, les plus jeunes sont les plus nombreux à estimer que la situation s'est améliorée ou du moins, n'a pas changé depuis la dernière élection présidentielle. Les plus de 60 ans sont les plus nombreux à penser que la situation s'est aggravée.

La perception de la sécurité et la sensibilité politique

Le sentiment de sécurité semble également être lié à votre sensibilité politique. Les partisans d'Eric Zemmour sont ainsi 62% à penser que la sécurité est mauvaise en France, 34% "plutôt mauvaise" et seulement 4% estiment qu'elle est bonne ou "plutôt bonne". Les partisans de la France Insoumise, à l'inverse, sont 23% à penser que la sécurité est "bonne" en France, et seulement 2% estiment qu'elle est mauvaise. Entre les deux extrêmes, le spectre politique se partage peu ou prou selon une règle qui semble être : plus une personne interrogée est à gauche de l'échiquier, plus elle est optimiste sur la situation sécuritaire en France, et vice versa.

Il est intéressant de constater que, contrairement à ce que pourraient laisser penser les précédentes réponses, ce sont bien les moins de 35 ans qui répondent en majorité se sentir "souvent" en insécurité (19%, contre seulement 8% pour les retraités). A la question "vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité", 12% des sondés répondent "souvent", 46% "de temps en temps", 35% "rarement" et 7% "jamais".

Parmi les plus inquiétudes des personnes interrogées, "les agressions physiques" sont les plus redoutées. Viennent ensuite les cambriolages, le vandalisme puis les vols à l'arraché.

Quelles solutions ?

Comment les Français imaginent-ils régler l'insécurité en France ? L'idée la plus plébiscitée (par 91% des sondés) consiste à donner davantage de moyens à la justice. 90% estiment qu'il faut renforcer les effectifs de police et de gendarmerie, 86% que la justice est trop laxiste avec les délinquants et les criminels.

82% des sondés estiment aussi qu'il faut construire davantage de places de prison, mais ils sont aussi 78% à penser qu'il faut prévoir davantage de peines alternatives à la prison pour les délits les moins graves.

Prévention ou répression ?

64% des sondés estiment que pour lutter contre l'insécurité, il faut avant tout mettre l'accent sur la répression, contre 36% sur la prévention. Si les pourcentages entre les deux propositions sont assez équilibrées chez les jeunes comme les moins jeunes et dans toutes les catégories socio-professionnelles, en revanche les partisans des Républicains, du Rassemblement national et de Reconquête! (le mouvement d'Eric Zemmour) sont très nettement favorables à une plus forte répression (à plus de 80%). Dans les autres mouvements politiques, la répartition entre les deux propositions est plus équilibrée.

Quel candidat sur le sujet de la sécurité ?

Faites-vous confiance à ce candidat sur le sujet de la sécurité ? A cette question, Marine Le Pen est celle qui récolte le plus de votes (42% des sondés répondent "oui"). Elle est suivie d'Eric Zemmour, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Christiane Taubira, Yannick Jadot et enfin Anne Hidalgo (11% des sondés répondent "oui").