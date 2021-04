Sécurité : 8 policiers supplémentaires sur l'agglomération lavalloise

Cet engagement de plus de "bleus" se concrétise cette année donc par le recrutement et l’affectation de 2 000 nouveaux policiers et gendarmes sur l’ensemble du territoire national. Pour la Mayenne, la Préfecture annonce la création de 8 postes supplémentaires pour la circonscription de sécurité publique de Laval. Des policiers qui vont être consacrés à la sécurité publique et à la police du quotidien. L'objectif est de renforcer la présence des forces de l'ordre sur la voie publique. Les autres années, les renforts de police avaient été consacrés en majorité à la lutte anti-terroriste, à la police judiciaire et à la police aux frontière.