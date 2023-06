Sécurité à Amiens : un conseil municipal et des questions

La sécurité au cœur du conseil municipal de ce jeudi soir à Amiens. Quelques jours après le meurtre d'un homme d'une trentaine d'années, à Amiens-Nord , et alors que la commune a connu plusieurs autres crimes ces dernières semaines, la maire d'Amiens Brigitte Fouré a souhaité la présence du préfet de la Somme, Etienne Stoskopf. Ce souhait a été évoqué suite à l'assassinat de Sofiane, 16 ans, rue Maurice Ravel . Depuis, Amiens a connu le féminicide de Nelly , dans le quartier Pierre Rollin, et donc l'homicide du boulevard de Beauvillé, ce samedi dans la soirée.

En amont du conseil municipal, quelques militants associatifs du quartier Saint-Pierre ont **déposé une banderole sur les marches de l'Hôtel de Ville. A l'ouverture de sa prise de parole, le préfet Etienne Stoskopf a d'abord adressé ses "pensées aux victimes".

Une délinquance en légère baisse depuis le début de l'année

Le préfet se dit par ailleurs "préoccupé par la violence interne de la criminalité organisée, et les violences intrafamiliales." Etienne Stoskopf déplore également que, "même quand on met à l'abri, parfois on n'arrive pas à sauver la victime" d'un féminicide. La délinquance, dans sa globalité, depuis le début de l'année, est en légère baisse à Amiens : -1% par rapport à 2022, une année marquée par une très forte hausse, plus de 20%.

Depuis le début 2023, les violences aux personnes augmentent de 7,8%, avec deux phénomènes, une augmentation des menaces, +30%, et des coups et blessures volontaires, +5,5% (les violences physiques crapuleuses sont en baisse, tout comme les violences sexuelles, les coups et blessures à l'intérieur des domiciles en hausse, tout comme les rixes). Le préfet note une vraie baisse des violences urbaines, -30% depuis le début de l'année par rapport à 2022, une année marquée par une forte diminution (-20%).

Le préfet de la Somme rappelle également que le gouvernement souhaite doubler la présence policière sur la voie publique : il indique que le nombre d'heures sur la voie publique a augmenté de 10% en 2022, et "plus 7,5% depuis début 2023".

De nombreuses questions, pêle-mêle

Les élus, de la majorité et de l'opposition, interrogent Etienne Stoskopf sur les moyens de lutte contre les féminicides (Hélène Delattre), sur le renforcement des caméras et de la police municipale (Philippe Théveniaud), sur les délits non répertoriés : "des femmes battues qui ne portent pas plainte, des personnes tabassées en pleine rue qui ne font pas de main courante" poursuit par exemple Renaud Deschamps.

Assia Nouaour, de son côté, rappelle que la famille de Sofiane et Rayan, présente dans la salle du conseil municipal n'a toujours pas de logement. François Décavé souhaite "un sursaut dans le traitement de délinquance", avec une implication de la population, et demande une "enquête de victimisation", pour recenser les victimes qui n'oseraient pas pousser la porte des commissariats.