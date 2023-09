Sécurité à Nantes : les chiffres s'améliorent depuis début 2023

La sécurité à Nantes, sujet à fort potentiel polémique . À l'automne 2022, plusieurs faits-divers à Nantes ont fait les gros titres des médias nationaux et la ville est régulièrement pointée du doigt. Un an plus tard, la maire de Nantes Johanna Rolland, qui dit faire de la sécurité "une priorité", a souhaité montrer que la situation s'était améliorée.

Sur les huit premiers mois de l'année 2023 (comparé à la même période en 2022), la délinquance générale est en baisse de 11%. Dans le détail, les atteintes à l'intégrité physique diminuent de 5,6%, les vols avec violences de 14%, les violences aux personnes dans les transports en commun de 24% et les atteintes aux biens de 15,5%.

Face à ces chiffres, la maire de Nantes affiche sa satisfaction mais demeure prudente : "Je sais tout le chemin qu'il nous reste à parcourir et surtout à quel point on a besoin de rester mobilisés parce que la vérité c'est que dans la durée que cette bataille peut être gagnée."

Johanna Rolland a salué "le travail des équipes, que ce soit de la police municipale ou de la police nationale, qui travaillent main dans la main et en bonne intelligence au service des Nantaises et des Nantais". Et elle a rappelé ses engagements pris en matière de sécurité. La Ville s'était engagée à embaucher 70 policiers municipaux entre 2020 et 2023, elle en est à 66. La maire avait aussi promis, lors de sa réélection en 2020, 250 caméras à la fin de son mandat. L'objectif est d'ores et déjà atteint.

Johanna Rolland nomme son premier adjoint à la sécurité

La maire de Nantes entend maintenant renforcer la police municipale, avec en 2024 la création d'une brigade canine et l'organisation d'un concours de brigadiers. Mais son annonce la plus surprenante, c'est le changement de son adjoint à la sécurité. Pascal Bolo, en poste depuis 2020, cède sa place au premier adjoint, Bassem Asseh.

Johanna Rolland et Bascal Bolo affirment qu'il s'agit d'**une "décision conjointe". "Il faut savoir percevoir les signaux de votre propre obsolescence", a expliqué l'ex-adjoint à la sécurité. La maire de Nantes a parlé de son côté de "bon timing", à mi-mandat, en ajoutant : "Comme la sécurité est un sujet premier, j'ai décidé que le premier adjoint assurerait cette responsabilité majeure." Quoi qu'il en soit, on n'oubliera pas le franc-parler de Pascal Bolo sur ces questions de sécurité à Nantes.