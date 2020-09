Sécurité à Perpignan : les épiceries de nuit, "lieux de trafics", doivent désormais fermer dès 22 heures

"20 ans de laxisme ne peuvent pas être réglés en 3 mois de mandat." Voilà comment le maire de Perpignan (RN) Louis Alliot a débuté sa conférence de presse à l'hôtel de ville, ce mardi. Il avait annoncé son intention de parler aux médias la veille, car un nouveau fait-divers a eu lieu dans la commune, entre le rond point des Baléares et l'école Sainte-Thérèse.

Pendant son intervention, le maire de Perpignan a beaucoup critiqué l'action de l'Etat, qui ne donnerait pas assez de moyens financiers aux communes pour améliorer la sécurité. Mais Louis Alliot a aussi fait plusieurs annonces.

Fermeture des épiceries de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin

Cette fermeture était déjà obligatoire dans les zones de sécurité prioritaires de Perpignan. Cette fois toutes les épiceries de la ville sont concernées. Au moins une quarantaine d'établissements seraient concernés. Pour Louis Alliot, ces commerces déclarent une activité d'alimentation générale, mais abritent bien souvent en réalité des trafics, en particulier des trafics de cigarettes, mais aussi du travail illégal. Et ces activités génèrent au final des règlements de compte, selon le maire.

Une police municipale mobilisée 24h/24 et 7j/7

C'était l'une de ses promesses de campagne. Louis Alliot estime que d'ici trois semaines, une vingtaine de policiers municipaux devraient renforcer les effectifs actuels. Ils doivent permettre d'avoir une police municipale constamment présente sur le terrain. Actuellement, il n'y a plus aucun policier municipal qui travaille entre 2 heures et 6 heures du matin, et seule la police nationale est sur le terrain.

Renforcement du dispositif de vidéosurveillance

Louis Alliot ne donne pas de détails sur le sujet, mais il assure vouloir installer davantage de caméras, dans des zones "blanches" actuellement non couvertes. Il souhaite aussi que celles qui sont défectueuses soient réparées. Pour améliorer la sécurité, Louis Alliot veut aussi faire participer les habitants, notamment à travers le système "voisins vigilants", qui a déjà fait preuve de son efficacité" selon lui.