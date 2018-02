Chamalières, France

Le particularisme chamaliérois

Cette réunion était l'occasion pour le maire de Chamalières de mettre en avant le fonctionnement particulier des services de police sur la commune. Depuis 2015, la police municipale et nationale partagent les mêmes locaux. A noter également la présence d'une gendarmerie dans la ville. Pour ce qui s'agit de l'hôtel de police commun, on remarquera que la ville était la première du Puy-de-Dôme à proposer ce dispositif à ces habitants. Xavier Bousset, adjoint à la sécurité à la mairie de Chamalières : " Ca facilite la vie des habitants, notamment parce que tout le monde n'est pas toujours au courant des attributions de la police municipale ou nationale. En centralisant les deux dans un seul bâtiment, les citoyens qui viennent trouvent forcément à qui parler. "

Les chiffres de la délinquance en baisse

Le directeur de la Sécurité Publique du Puy-de-Dôme, Marc Fernandez, a présenté les chiffres de la sécurité sur Chamalières pour l'année 2017. Les violences avec atteinte à l'intégrité physique sont en baisse de 1%, pendant que les cambriolages ont eux augmenté, passant de 135 cambriolages recensés en 2016 à 142 en 2017. En 2016, 75% des actes délictueux à Chamalières étaient commis par des mineurs, un chiffre qui est passé à 53% en 2017. Des chiffres tout de même élevés, que Louis Giscard d'Estaing explique par la présence sur le territoire chamaliérois du Centre Départemental de l'Enfance, qui concentrerait une population sensible. Plus généralement les chiffres de la délinquance sont en baisse sur la commune, alors que la tendance est plutôt à l'augmentation sur le reste de l'agglomération clermontoise.

L'importance de la vidéoprotection

Des chiffres en baisse qui pourraient s'expliquer par la présence de nombreuses caméras de vidéosurveillance dans Chamalières. Elles ont un effet préventif, mais pas seulement pour le procureur de la République Eric Maillaud : " C'est vraiment un dispositif très important aujourd'hui dans la résolution des affaires. Pouvoir identifier quelqu'un, une plaque d'immatriculation lors d'un délit de fuite, c'est vraiment un plus. Je peux comprendre que cela puisse être parfois un peu intrusif mais c'est un outil indispensable. " Même son de cloche chez Marc Fernandez, quand on lui parle des réticences que peuvent avoir certaines personnes à être filmées dans leur vie de tous les jours : " Alors à ce moment là il faut pas partir en vacances à Londres, il faut pas prendre le métro à Paris... C'est un dispositif qui permet à la police de mieux faire son travail et qui garantit la sécurité des gens. " Et le dispositif va d'ailleurs s'étendre en 2018, pour passer de 32 à 37 caméras installées sur le territoire de Chamalières.