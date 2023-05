Sécurité des femmes dans l’espace public : cinq millions de flyers distribués pour sensibiliser les Français

Huit femmes sur dix ont peur de rentrer seules chez elles le soir. Voilà le constat du dernier rapport du Haut-Commissariat à l'Égalité qui parle d'une situation "alarmante" sur le sexisme en France. Pour rappeler les réflexes à adopter lorsqu'on est victime ou témoin d'une agression et notamment encourager à porter plainte, le ministère de l'Intérieur lance une campagne nationale d'information ce mardi et qui va se dérouler tout l'été.

Ainsi, cinq millions de flyers vont être distribués par les policiers et gendarmes sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Les prospectus qui encouragent aussi, notamment, à porter plainte en cas d'agression.

Ces tracts seront distribués partout en France, dans les transports en commun ou dans la rue, lors de patrouilles. Un outil "pour informer et rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsqu’on est témoin ou victime d’une agression", selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Des conseils pour les victimes et les témoins d'agressions

On retrouve sur ces flyers un lien sur masecurite.fr , "un espace dédié pour signaler des faits, tchater avec des policiers et gendarmes 24H/24".

Pour les victimes, il est conseillé d'abord de "faire du bruit" et d'"alerter les personnes autour", mais aussi de "chercher de l'aide" et de se "mettre à l'abri dans un lieu sûr". Dans un second temps, il est conseillé de se mettre en sécurité, "pour prévenir au plus vite les forces de l'ordre". Des conseils pour déposer plainte et être accompagnée par une association se trouvent aussi sur le prospectus.

Pour les témoins, le tract conseille d'intervenir ou de "tenter de faire diversion en vous s'adressant au harceleur ou à la victime", "d'aider la victime à se mettre en sécurité" et d'alerter au plus vite les forces de l'ordre.

Une "mesurette" pour Osez le féminisme

Mais pour Violaine de Filippis, avocate et porte-parole de l'association Osez le féminisme, c'est une "mesurette", et l'urgence est de former les forces de l'ordre au recueil des plaintes des victimes. "C'est forcément mieux que rien du tout, mais on est très très très loin du compte", réagit sur France Bleu l'avocate. "L'ironie dans cette mesure c'est que ces flyers vont être distribués par des agents de police qui ne sont, la plupart du temps, pas formés aux violences faites aux femmes", accuse-t-elle. "En réalité cette opération ne va pas régler l'impunité des agresseurs, il y aura toujours autant de classements sans suite et les victimes seront toujours très mal prises en charge à leur arrivée au commissariat ou à la gendarmerie", regrette Violaine de Filippis.