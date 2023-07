Sécurité des fêtes de la Madeleine 2023 : "Un challenge collectif pour que chacun puisse faire la fête"

La ville de Mont-de-Marsan, dans les Landes, se prépare à accueillir l'édition 2023 de ses fêtes de la Madeleine. Du 19 au 23 juillet, des milliers de personnes sont attendues dans le centre-ville de la préfecture landaise. Le dispositif de sécurité sera donc à la mesure de l'événement, mobilisant agents de la ville, policiers, gendarmes, pompiers et bénévoles, comme l'a présenté, jeudi 13 juillet, la préfète des Landes, Françoise Tahéri.

"C'est un challenge collectif que nous devons relever pour que chacun puisse faire la fête", a ainsi expliqué en préambule la préfète, en présence des représentants des forces de l'ordre, ainsi que du maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot, et du procureur de la République, Olivier Janson. Entre 180 et 240 gendarmes et policiers seront sur le pont au cours des cinq jours de festivités pour les sécuriser.

Les effectifs départementaux seront en effet renforcés pour des CRS, équipes cynophiles, patrouille de l'opération Sentinelle, venus des départements voisins et du reste du territoire. Il s'agira de garantir la sécurité en-dehors du périmètre des fêtes, avec notamment des contrôles routiers, mais aussi à l'intérieur du centre-ville. "Nous demandons aux forces de l'ordre d'être très visibles, de montrer qu'elles sont là et prêtes à intervenir", a expliqué François Tahéri. "Elles devront également être dans l'anticipation pour identifier tout comportement susceptible d'être malveillant, et surtout dans la réactivité pour tuer dans l'œuf toute bagarre ou rixe." Par ailleurs, ce dispositif sera chaque jour passé en revue, "car l'ennemi, c'est l'habitude".

Des contrôles routiers renforcés

Les contrôles d'alcoolémie seront bien sûr renforcés. "Conduire après avoir bu, c'est de la violence routière", a insisté Olivier Janson, le procureur de la République. "Il y aura plus de personnels engagés, plus de points de contrôle, avec de plus vastes plages horaires, et le parquet entend sanctionner rapidement et fermement tous les délits routiers. Que chacun soit prévenu", a-t-il ajouté.

Ainsi, les gendarmes, chargés de ces contrôles, seront visibles, "avant, pendant, et après la fête. Nous effectuerons ces contrôles la nuit, mais aussi au petit matin, car certaines personnes prennent la route après avoir dormi deux ou trois heures, alors qu'elles sont en fait encore alcoolisées. On bougera beaucoup, on sera très mobiles, notamment sur les petites routes", a averti le colonel Stéphane Procécès, qui est à la tête du groupement de gendarmerie des Landes.

La question des piqûres sauvages

L'année dernière, un dispositif spécial avait été mis en place afin de faire face au phénomène des piqûres sauvages. Mais ce n'est plus une problématique, a assuré Olivier Janson. "Il est difficile de communiquer sur le sujet, parce que ne rien dire peut nourrir la psychose, mais en parler, cela peut aussi nourrir la psychose", a souligné le procureur de Mont-de-Marsan. "Mais nous avons aujourd'hui un bilan de ce phénomène. L'année dernière, des personnes qui avaient été victimes de piqûres avaient pu faire l'objet de prélèvements. Tous ces prélèvements se sont avérés négatifs", a-t-il expliqué.

"Cela ne veut pas dire que ces gens ont imaginé des choses, mais il y a certainement eu des mauvais plaisantins qui ont contribué à nourrir cette psychose. Mais, cela n'empêche pas d'être vigilant", a-t-il ajouté.

Enfin, la préfète des Landes, Françoise Tahéri a lancé un appel aux cafetiers, aux supermarchés et aux peñas, pour qu'ils ne vendent pas d'alcool aux mineurs. "Ce n'est pas responsable et il y aura clairement des contrôles qui seront faits pour proscrire ces comportements, de toute façon qui sont prohibés", a-t-elle averti.

À ce dispositif mis en place par l'État, s'ajoute "plus de 6.000 heures d'agents de sécurité" déployées par la commune, soit l'équivalent de "plus de 400.000 euros de budget consacré uniquement sur la sécurité", selon le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot.