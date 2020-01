Sécurité : des vêtements connectés pour les travailleurs isolés produits à Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

C'est le rendez-vous incontournable des nouvelles technologies : le CES de Las Vegas a pris fin ce vendredi (10 janvier). Comme chaque année le Consumer Electronic Show a regorgé de trouvailles et d'innovations qui feront peut être le quotidien demain. Pour les sociétés primées dans ce salon international c'est souvent l'entrée par la grande porte vers la commercialisation de leur produit du futur. Il y a 3 ans, l'entreprise stéphanoise Nov'in avait par exemple reçu un prix de l'innovation pour sa smart canne, une canne connectée.

Le CES de Las Vegas a servi à lancer la société mais c'est de l'histoire ancienne pour Nov'in. Vincent Gauchard est le cofondateur : "Cela nous a fait avancer plus vite et on n'en serait pas là aujourd'hui sans le CES. En 2017, cela faisait 3 ans qu'on avait créé l'entreprise, c'était compliqué en terme de crédibilité. Quand en 2019 on sort la canne à la commercialisation, l'effet promotionnel de Las Vegas est terminé. On est rentré dans la vraie vie d'une entreprise. Aller chercher le client un par un, lui présenter le produit, le convaincre et l'accompagner pendant tout son usage."

Désormais, pour continuer de se développer, Nov'in s'oriente vers les vêtements connectés. Le principe reste le même avec les vêtements connectés : améliorer la sécurité, cette fois des travailleurs isolés. "Cela peut concerner des entrepôts logistiques, des entrepôts de 35 000 m carrés qui tournent 24h/24. La nuit ils sont en effectif réduit et ne se voient pas , même au sein d'un même bâtiment" explique Vincent Gauchard. C'est donc un public à qui ces vêtements nouvelles générations comme des gilets connectés pourraient être utiles. Un produit conçu et produit à 100% dans la Loire, puisque Nov'in s'est associé à T2S à Sorbiers, près de Saint-Etienne leader dans le vêtement haute-visibilité. Les premiers vêtements de travail connectés ont été fabriqués. Ils sont en vente et sont commercialisés depuis 3 mois.