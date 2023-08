Sécurité du gîte incendié à Wintzenheim : "L'heure n'est pas à la polémique" pour les victimes lorraines

Au lendemain de l'incendie mortel d'un gîte à Wintzenheim faisant 11 morts dont dix personnes en situation de handicap venues de Lorraine, la vice-procureure de Colmar indique à France Bleu Alsace que le bâtiment n'était pas aux normes de sécurité contre l'incendie. "Le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire" et "ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public".

L'heure n'est pas à la polémique, pour l'AEIM à Nancy, qui a reçu la visite de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées Fadila Khattabi ce jeudi 10 août. Ils ont évoqué l'idée d'organiser un hommage national aux victimes, 40 jours après le drame.

"Aujourd'hui c'est le temps du deuil, de l'entraide, de la compassion, a déclaré le président de l'AEIM Denis Renaud. On va se consacrer à soutenir les familles. L'enquête déterminera les responsabilités, les manquements éventuels, les raisons pour lesquelles ce drame est arrivé et on prendra à ce moment-là les mesures qui s'imposent. On se positionnera en représentant des personnes victimes puisque nous sommes les tuteurs légaux. Je pense qu'il faut laisser les enquêteurs faire leur travail."

"Jennyfer, Claude, Jérôme et Jimmy"

Denis Renaud rajoute : "Pour leur mémoire, et pour la tranquillité des familles, si elles voulaient communiquer, elles m'ont chargé d'être leur porte-parole, elles ne sont pas en état de répondre à vos questions. Je dirai simplement, je tiens à le faire, à citer leurs prénoms de manière à ce qu'on humanise ces victimes. Jennyfer, Claude, Jérôme, et Jimmy. Ce sont les quatre membres de l'AEIM, qui sont décédés et je pense qu'il est utile de rappeler leurs noms".

Respecter "cette période douloureuse"

La ministre chargée de personnes des Personnes Handicapées Fadila Khattabi s'est déplacée à Villers-lès-Nancy ce jeudi au siège de l'AEIM de Meurthe-et-Moselle. Ces révélations signifie "l'enquête avance", observe la ministre. "Toutes les familles ont le droit à toute la vérité, rien que la vérité et pour se faire il faut laisser l'enquête judicaire se dérouler dans de bonnes conditions."

Elle décrit des "familles en état de choc" et appelle à "respecter cette période douloureuse, période de deuil ô combien difficile". Toujours pour rencontrer les familles et les proches des personnes disparues dans l'incendie, ce jeudi après-midi Fadila Khattabi se rend en Moselle d'où venaient sept personnes qui ont perdu la vie. Elle ira d'abord à l'Etablissement Public Médico Social du Saulnois, à Albestroff. Puis au Foyer Robert Gautier à Amnéville.