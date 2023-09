Sécurité du Pape : un dispositif "jamais vu à Marseille" avec 6000 hommes et une bulle de protection aérienne

On s'en doutait, mais confirmé : la visite du Pape à Marseille les 22 et 23 septembre prochains se fera sous très haute sécurité, avec un dispositif exceptionnel présenté ce vendredi par la préfète de police des Bouches-du-Rhône. "Au moins 5000 policiers et gendarmes mobilisés" ainsi que 1000 agents de sécurité" privés annonce Frédérique Camilleri.

ⓘ Publicité

Ce dispositif a pour objectif de "prévenir toute menace terroriste", ainsi que d'éventuelles "perturbations de l'événement" ou "actes de délinquance", a-t-elle ajouté.

Déminage de tous les lieux visités par le Pape

Frédérique Camilleri a également annoncé un déminage de "tous les lieux que le Pape visitera et des voitures qu'il empruntera". Tous les sites seront bouclés avec périmètres de sécurité. La basilique Notre-Dame-de-La-Garde sera fermée dès le mercredi 20 septembre, jusqu'au dimanche. Le jardin du Pharo, quant à lui sera fermé à partir du vendredi soir.

Casiers judiciaires vérifiés pour les bénévoles, pièce d'identité pour le public

En dehors du parcours de la papamobile sur le Prado le samedi 23 septembre, tous les événements de cette journée seront accessibles sur invitation, qui devra être accompagnée d'une pièce d'identité. La raquette anti-métal sera passée pour tous les invités, et les gros sacs sont à éviter. 6 000 personnes, travailleurs et bénévoles, seront passés aux fichiers pour vérifier les casiers et antécédents, certains ont été écartés, a indiqué la préfète.

"Une bulle de protection aérienne autour de Marseille"

Frédérique Camilleri évoque également une surveillance accrue dans les airs, avec la présence de l'armée de l'Air qui va assurer "une bulle de protection aérienne autour de Marseille". Aucun aéronef ne pourra pénétrer dans le périmètre de Marseille sans respecter des règles strictes d’altitude et tous les drones seront neutralisés par brouillage.

57.000 personnes attendues à la messe

Concernant la messe du pape au stade Vélodrome, "57 000 personnes" sont attendues sur invitation du diocèse, le samedi 23 septembre. Pièce d'identité et billet d'accès seront obligatoires pour se présenter aux portes qui ouvriront dès 13h. Des animations sont prévues à l'intérieur. La restauration sera possible dans l'enceinte. Il est recommandé aux participants de venir tôt pour les contrôles de sécurité, et si possible en transport en commun ou en bus affrétés par les paroisses.