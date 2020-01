Sécurité en Côte-d'Or : vous avez votre mot à dire

Dijon, France

Notre société change. Les techniques évoluent. Pour faire face à ce double constat et aux nouveaux enjeux en matière de sécurité, le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, a souhaité le 12 juin dernier la réalisation d'un "livre blanc"de la sécurité intérieure.

Cette réflexion doit prendre en compte les nouveaux modes de vie, les nouvelles technologies et les nouvelles attentes de la population. Les résultats doivent être remis au ministre le 27 janvier.

Christophe Castaner, ministre de l'intérieur © Maxppp - Thomas Brégardis

La concertation en Côte-d'Or

En Côte-d'Or, la concertation se déroule du 14 au 24 janvier en 4 phases et 11 réunions.

Consultation de la population via internet

Vous êtes invité à envoyer votre contribution écrite sur l'adresse électronique dédiée : pref-assises-SI-21@cote-dor.gouv.fr. Les avis sont recueillis jusqu'au mercredi 22 janvier.

Consultation des élus

Quatre réunions sont organisées dans les arrondissements de Beaune (le 17/01), Montbard (le 14/01) et Dijon - métropole (le 23/01) et hors métropole (le 21/01) . Elles s'adressent aux maires, aux élus des établissements publics de coopération intercommunale (communautés de communes ou conseil de métropole) et aux parlementaires.

Consultation des forces de sécurité

Trois réunions avec la police, la gendarmerie et les pompiers sont prévu en présence des autorités judiciaires.

Temps d'échange avec la population

Quarante personnes tirées au sort et des représentants de la société civile (associations de quartier, bailleurs sociaux, entreprises de transport, syndicats de commerçants, chambres consulaires et référents "participation citoyenne" se retrouveront lors des quatre réunions organisées dans les arrondissements de Beaune (22/01), Montbard (15/01) et Dijon - métropole (22/01) et hors métropole (21/01). Les courriers informant les personnes tirées au sort ont été envoyés par courrier jeudi dernier, le 9 janvier 2020.

vidéosurveillance © Maxppp - Lionel VADAM

Quelles thématiques ?

Parmi les sujets abordés, vous pourrez donner votre avis sur l'organisation territoriale des forces de sécurité intérieure, les partenariats existants ou à créer en matière de sécurité, l'adoption des nouvelles technologies au service de la protection de la population. La préfecture souhaite que cette consultation permette d'identifier et de prendre en compte les besoins du territoire pour formuler des recommandations pertinentes, susceptibles d'enrichir la rédaction du livre blanc.