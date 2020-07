Sécurité estivale en Gironde : la préfecture présente les renforts

Comme tous les étés l'Etat déploie des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité des vacanciers sur le littoral girondin. Missions prioritaires : la sécurité publique, la lutte contre l'insécurité routière, le sauvetage sur les plages et la gestion du risque Covid.

L'Etat déploie des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité des vacanciers. Une demi-compagnie de CRS est arrivée à Arcachon, 42 MNS-CRS ont démarré leur surveillance sur les plages et une centaine de gendarmes supplémentaires viennent renforcer les effectifs à Lacanau, Hourtin, Montalivet, Soulac, le Grand-Crohot, Audenge et Gujan-Mestras.

La préfecture a présenté son dispositif ce lundi à Lacanau, station balnéaire qui voit sa population passer de 5.000 à 100.000 habitants ou visiteurs au coeur de l'été.

Parmi les outils à disposition des secours : l'hélicoptère Dragon 33. Depuis la mi-juin l'appareil de la sécurité civile a déjà été largement sollicité avec un total de 40 personnes secourues.

On a une température de l'eau idéale pour la baignade mais des courants de baïnes plus importants que d'habitude avec une mer formée

- Eric Barbier chef de la base de la sécurité civile de Mérignac

Attention aux clusters Covid

Autre problématique pour les autorités : la reprise éventuelle de l'épidémie de Coronavirus. Martin Guespereau, préfet délégué à la sécurité, lance un message aux estivants : "au moindre rhume n'hésitez pas à vous faire tester dans un centre de secours. On voit que l'Allemagne et l'Espagne reconfine certaines régions. Il faut faire très attention à l'apparition de clusters sur les plages. On doit les tuer dans l'oeuf."

